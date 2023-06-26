匯豐首季信用卡客旅遊開支重返疫前

【明報專訊】港人在疫後再度熱中於外遊，帶動信用卡海外消費復蘇。匯豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，今年首季該行信用卡客戶在旅遊的相關支出，如航空公司和旅行社，按年上升5倍和接近10倍，恢復至疫情前的水平，而整體海外消費總額亦按年有高雙位數增長。她指港人外遊沒有限制，加上社會逐漸復常，對今年本地和海外簽賬增長均保持樂觀。
匯豐設有針對旅遊市場的EveryMile信用卡，客戶每年可免費使用環亞機場貴賓室6次，甘家儀表示，與去年10月相比，今年4月其客戶使用機場貴賓候機室服務次數增9倍。
匯豐近日新增與環亞機場服務管理合作推出旅遊獎勵計劃，客戶可利用信用卡獎賞錢兌換環亞的積分，兌換多項機場服務，包括將候機室升級至只供商務和頭等艙乘客使用，人流較少的環亞優逸庭（Plaza Premium First）、機場禁區電動車接載、淋浴設施、休息或工作空間等。
匯豐香港信用卡消費及獎賞主管周燦賢表示，相關合作可回應客戶對貴賓候機室的殷切需求，亦有助增加獎賞錢的用途，提升用戶體驗。
今年初香港與內地恢復通關，環亞集團銷售總監吳淑君指目前貴賓候機室人流較今年1月增加六成，該行在香港機場除了提供貴賓候機室、禮賓接送服務外，本月另於機場天際走廊開設酒吧Intervals。