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瑞士LynxCap落戶港 攻資管服務 擬增人手

標籤：經濟

【明報專訊】雖然近年不時有說外資離港，但是亦有人漏夜趕科場。總部在瑞士的金融機構LynxCap Investments，近年便落戶香港並作為亞洲總部，持有可提供資產管理服務的證監會9號牌照。管理層指，擬在港增加人手，以其專長開發的歐洲地產項目包裝而成的債券及地產基金產品，冀打開在香港及區內市場。

用歐地產項目包裝成債券

LynxCap Investments主席Oleg Gerdt表示，在港已聘有6名全職人員，短期內擬增加2名職員，以配合業務所需。該公司在港的機構LynxCap Investments Asia總監奧列格（Alexander May）進一步指，他們的業務模式是因應歐洲銀行配合當地法規，據此要每年清理資產負債表所需，從中向當地銀行購入以房地產抵押的債務，協助當地銀行做好有關作業。他們同時每季均發行及推出以歐洲房地產包裝、並於盧森堡掛牌的債券產品。最新債券產品屬4年期債券，年票息率11厘。下一批收購的不良資產價值，更達到3500萬歐元。

奧列格稱，公司團隊過去的收購項目中，收購價平均較市價折讓約62%。他說：「在實現大幅折讓的收購價及房地產價持續上升的兩大因素下，投資者有機會賺取顯著利潤及實現資本增值。」在歐洲芸芸市場中，他說，他們留意的不良資產，多在中、南歐，涵蓋克羅地亞、西班牙北部、希臘及捷克。個別國家如克羅地亞，既成為歐盟成員，並處於發展中，及擁有龐大中產階級，因此他相信具投資潛力，並會特別留意克羅地亞與意大利之間的亞得里亞海沿岸物業，物業類型包括住宅、商業及工業。該區正吸引不少西歐及克羅地亞上流及中產人士投資。但他強調：「農地流通性不足，因此不會沾手。」

在港吸高端客及家族辦公室

同時，LynxCap亦會因應特定客戶需求而度身訂造產品。奧列格舉例，現時LynxCap Investments Asia房地產基金的有限合伙人一般持貨5年，內部回報率達13%至14%甚至更高。該公司更計劃在港物色及吸納家族辦公室、高或超高資產淨值人士，及若干銀行和專業投資者，通常參與者最低投資額約100萬至300萬歐元，但亦視情况提供一定彈性。