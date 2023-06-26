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鄺翠玲：盡快開展儲蓄 發揮滾存期威力

【明報專訊】Ivy（45歲）的兒子希望明年往海外升讀大學，在沒特別準備教育基金的情况下，唯有動用老本先安排，而夫婦二人的退休策劃仍未起步，在一併處理下，先行將自住物業加按100萬元，並投放在高息儲蓄保險作中長線增值。

這次我們來看看怎樣安排每月盈餘的部分，為退休策劃增值。Ivy希望每月退休金有3萬元，若要維持這生活質素，總退休金共約1700萬元。兩夫婦的強積金在65歲時估計約400萬元，扣減兒子所需的200萬元教育經費，尚有100萬元的積蓄，而前述的100萬元高息儲蓄保險，在65歲時料可滾存至252萬元，這些戶口共能提供752萬元的資金，在目標退休金上，尚有948萬元的缺口，需要在未來20年內籌措。

Ivy現時每月盈餘1.5萬元，加按後令供樓支出多了2000元，每月盈餘減少至1.3萬元，兒子明年往海外升學後，每月盈餘可增加8000元。筆者建議她在這一刻便開始調配盈餘，明年盈餘增加後再開展第二部分的調配，但Ivy怕麻煩，希望明年才一併切實進行。筆者完全明白每位客人都希望「慳水慳力」、一步到位的期望，畢竟要篩選方案、安排申請、日後跟進等等，都需要時間精力，但也要在其他細節上，尤其是實質回報上取得平衡。

高息儲蓄保險助中長線增值

筆者建議Ivy盡量縮短儲蓄期，預留多點時間作滾存，因為在滾存期內的增長會比儲蓄期大幅增加。舉例若Ivy現在開始每年投入1000元於一個年金戶口，為期10年，然後讓戶口滾存至65歲（即10年儲蓄、10年滾存），那時戶口價值約21,770元，總回報217.7%；若同樣儲蓄額、但明年才開始，在65歲時（即儲蓄10年、滾存9年），戶口價值只有18,840元，總回報188.4%。兩者分別只在於早或遲一年起動，總回報卻有近30%的差別，就算多待5年至70歲，兩者回報的差別仍有28%。所以時間是投資、儲蓄、增值類項目的最好朋友，相差一年的滾存期便有這樣大的分別。

那麼Ivy需投放多少資金呢？現在每月盈餘1.3萬元，筆者建議設立一個年供7.8萬元（約每年盈餘的一半）的年金戶口，為期10年，然後讓資金滾存10年，在65歲時戶口價值可滾存至約170萬元。明年再把增加盈餘8000元的一半（每年供款4.8萬元），投放在同樣方案內，但滾存期縮短為9年，作為第二部曲，在65歲時，這部分的戶口價值約90萬元。兩部分的總戶口價值共260萬元，總供款126萬元。

這兩部曲只是用了她們首10年的一半盈餘，如果情况沒大變化，Ivy可在10年後再進行第三部曲，繼續將盈餘的一半投放在同樣的年金計劃，同樣是10年供款期。怎麼沒有滾存期呢？非也，由65歲至75歲這10年便是第三部曲的滾存期，皆因在65歲時前述的752萬元資金已可應用，還有這20年來沒放進這三部曲的盈餘（約250萬元），Ivy大可先動用這些，然後才從這三部曲戶口內提款，讓它們有更長的滾存期。

美聯金融集團副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]