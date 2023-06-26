moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

王良享：發達國服務業遠勝製造業欠健康

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾上周於國會聽證會中，再次強調聯儲局可能需要再加息以壓抑通脹。由於此前在6月份聯儲局決定維持利率不變後，鮑威爾已經提出相同的鷹派言論，本對美股不應該造成任何影響。不過，上周公布的5月份新屋開工率出乎意料地增長21.7%，加上6月份全國房屋建築商協會（NAHB）的富國銀行住房指數，自2022年7月之後首次回升至50以上，給予聯儲局另一個於7月份加息的理據。

美德英日製造業PMI低於50

雖然美國房市在過去1年中出現銷售下跌情况，但由於大部分於2022年3月之前的買家都是用長期定息供款，因此並無負擔不起按揭利息的問題，故此房價下跌的幅度實屬輕微。根據美國全國房地產經紀人協會數據指出，4月份房價中位數為388,800美元，只比去年4月下跌1.7%。

美國房市回暖之說實在是言之過早，由於很多建築商向銀行預先申請的較低利率備用貸款已經快到期，因此加快動工，不過，新屋動工多，自然增加聘用工人，將會支持6月份的非農就業人數及平均時薪的上升，而觸發聯儲局加息。

美國及大部分已發展國家在經濟復蘇的路途上都相類似，就是製造業繼續萎縮，經濟增長大部分依賴服務業的貢獻。

上周，澳洲、法國、日本、德國、英國及美國相繼公布的製造業採購經理指數（PMI）劃一在50以下水平，德國尤其低，只得41點，反映環球正經歷製造業衰退，可能是疫情中後期囤貨過多的後遺症。不過，除法國以外，其他國家的服務業PMI都仍高於50以上，反映疫後報復性消費多集中於出遊及娛樂消閒，不在實物。

筆者認為，這個服務業遠勝製造業的現象並不健康。第一，消費者不添置實物，或更審慎選擇大型耐用品，將導致企業銷售及毛利率下降，最後減產縮皮，導致裁員。第二，當供應鏈完全回復正常時，部分大型消費品，如汽車的銷售將會從現在的高水平回落，進一步拖低製造業。第三，服務業工人現在的議價能力高，全因為疫症初期政府大幅的財政支援，美國此後一年半非軍事財政支出已被設限，再無大型財政刺激的可能。勞資關係將不如現在的一面倒傾向勞方。

標普500或有下調壓力

今年內美國股市表現表面上不錯，標普500指數上升了13.3%；但細分後為首10隻科技龍頭貢獻了90%的升幅，以中小企業為主的美國羅素2000指數實際上只升了3.4%。筆者認為，若要出現修正應該是標普500下跌而非羅素2000上升。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]