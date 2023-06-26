買寵物保險 留意最高續保年齡

明報記者 龍彩霞

香港寵物保障以貓狗為主，近年也有保險公司加入其他寵物類別的保障。消委會透過模擬投保市面上的寵物保險產品，發現即使是同一品種及歲數的貓狗，保費差異亦甚遠，差距最少約3500元（以5歲柴犬投保），最多逾1.2萬元（以8歲阿拉斯加雪橇犬投保），後者保費最低4798元，最高1.7萬元，相差逾2.6倍。在多個計劃中，寵物初次投保年齡一般最高為8歲，亦有計劃接受最高12歲的寵物投保，保費一般會隨年齡增加；大部分計劃可承保9歲後的續保申請。消委會提醒，狗平均壽命12至15年，貓更可達20年，有意投保者宜注意最高續保年齡。

收費差異大 宜貨比三家

消委會發現，寵物保險一般只為貓狗投保，僅少數為部分合資格人士承保龜和鳥，至於兔子和倉鼠則未見有計劃承保。狗的受保品種亦有限制，部分危險或混種犬列明不受保或者徵收附加費用。保障項目定義亦不一，醫療保障範圍或只涵蓋獸醫診症費及處方藥物等，手術相關或住院等費用則不在保障範圍，其保費亦相對便宜。

部分計劃接受年齡高於8歲的寵物初次投保，包括OneDegree Hong Kong接受最高11歲的寵物投保。若貓主及狗主希望為年紀較大的寵物投保，可選擇的計劃較少。

保費方面，大部分計劃按寵物年齡或年齡組別來釐訂，即同一年齡或年齡組別的保費劃一。除「藍十字（亞太）保險」會向1歲以下的寵物收取較高的保費外，其餘計劃的保費一般會隨着寵物的年齡增長而相應增加。藍十字按毛孩年齡，共同保險介乎20%至 40%。換言之，當毛孩長大變老，投保人自費開支比率亦會增加。由於不少消費者打算長期投保寵物保險，所以十分關心保費。

與一般個人醫療保險相似，大部分寵物保險亦設有「自負額」，即是投保人向保險公司提出索償時必須自行負責的金額或金額比率。

概括來說，在同等百分比的自負額下，年度賠償上限愈高，投保人於索償時須分擔的實際金額便愈低；而於提供相同最高賠償金額的計劃下，自負額百分比愈高，投保人須支付的實際金額亦會隨之增加。但消費者須留意，視乎個別計劃及保障項目的最高賠償額，除了自負額外，消費者最終有可能還須承擔扣除最高賠償額以外的餘額。另外，藍十字提供無索償折扣優惠，無索償期1年、連續2年、連續3年的折扣分別是5%、10%、15%。

部分計劃不設第三者保障

年幼的毛孩體弱，不少主人都希望及早購買保險，在寵物患病時得到保障，OneDegree及保誠接受年齡低至13個星期的投保。另一個要注意的是續保年齡限制，如藍十字的續保年齡上限為13歲，而OneDegree則續保時無年齡限制。大部分寵物保險均提供至少100萬港元的第三者責任保障，賠償因受保寵物引致他人受傷或財物損失。不過，這些產品同時不受保部分危險狗隻品種，例如阿根廷杜告犬、巴西非拉犬、日本佐太犬、比特鬥牛犬。雖然OneDegree不限投保狗隻品種，但該計劃並沒有第三者責任保障。換言之，如果狗隻不小心咬傷其他狗隻或途人，主人必須自己承擔相關責任。另外，若毛孩不幸離世，主人需要處理身後事，部分產品設火化賠償、殮葬服務費用，金額最高的是藍十字和保誠（3000元）。寵物保險產品亦有不保事項，例如投保前已存在疾病。

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