moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

四大因素利好下半年金價

【明報專訊】無論是環球經濟衰退風險，還是地緣政治風險，均有機會影響為累積退休儲備而設的投資組合回報，下半年於投資組合加入具避險特性的黃金資產，將有助降低風險，更有望賺取金價升幅。道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑認為，美息即將見頂、美元轉弱、經濟衰退風險及央行增加黃金儲備等四大因素，有望推動下半年金價突破2000美元。

明報記者 劉敬華

去年聯儲局以急速步伐加息，使美元匯價偏強，黃金價格表現雖未見突出，惟仍能保持平穩，即使近期市場憂慮中國對黃金需求放緩、美國通脹回升及聯儲局進一步加息，金價依然站穩於每盎司1900美元水平。展望下半年，徐志傑表示，該公司預期今年下半年金價將處於介乎每盎司1900美元至2100美元區間內，並料於多項利好因素支持下，下半年金價很大機會突破2000美元關口，更有可望挑戰歷史高位2075美元，特別是於第四季此金市傳統旺季。

徐志傑續稱，美息即將見頂，為支持下半年金價向好的主要因素之一，去年美聯儲積極加息，儘管黃金不能提供利息回報，惟其價格於是次加息周期仍能靠穩，去年表現更跑贏股票及債券，今年上半年表現雖與股票相若，但仍優於債券，若聯儲局如市場預期於今年下半年加息兩次後停止加息，並於年內餘下時間維持息率不變，此因素將為金價提供上升動力，而此股動力最有機會於今年第四季出現。

美息走向亦將影響美元匯價，去年美息趨升，推升美元匯價，由於美元匯價與金價往往呈負相關（Negative Correlation）走勢，即兩者價格變動方向具相反性，因此去年美元偏強，也限制金價表現。市場普遍預期隨着美聯儲結束是次加息周期，即使年內不減息，美元匯價亦將相對轉弱，意味金價有望相對走強。徐志傑補充，除美國停止加息會使美匯回軟外，其他主要貨幣轉強亦然，目前歐央行、英倫銀行及澳洲央行仍在加息，如果這些地區息口提升至高於美國，又或調高至與美息相若水平，也有可能推動英鎊及澳元等匯價轉強，屆時美元匯價將相對回落，即使撇除上述因素，長線而言，美元匯價亦會逐步調整至合理水平，基於該公司的研究顯示目前美元匯價已較合理水平高出約20%。

受惠美息快見頂及央行增儲備

避險情緒往往為金價催化劑，今年3月市場一度憂慮銀行危機擴大，具避險特性的黃金資產吸引大量資金流入，當月金價升近7%，全球實物黃金ETF該月亦錄逾18億美元的淨流入。徐志傑表示，道富預期環球經濟較大機會於2024年出現衰退，隨着愈來愈多投資者憂慮環球經濟前景，近期不少投資者的投資取向已開始轉向保守，5月份全球實物黃金ETF淨流入增加，預期下半年將有更多資金流入黃金市場避險，還要留意其他潛在風險，如美國地區銀行危機後續影響或浮現，又如中國經濟或進一步放緩，又或是地緣政治風險升溫等，均有機會推升市場避險情緒，帶動黃金投資需求上升。

徐志傑續指出，央行增加黃金儲備為今年市場看好黃金價格的另一焦點所在。根據世界黃金協會的數據，今年首季各國央行和其他機構的黃金儲備增加228.4噸，相較去年同期增加82.7噸，增幅達176%。期內新加坡、中國及土耳其央行均為黃金大買家，反映積極增加黃金儲備的央行不僅局限於新興市場。

儘管投資者及央行對黃金需求增加，惟消費者對金飾需求卻有下跌趨勢。再參考世界黃金協會數據，今年首季印度對金飾需求按年跌17%，同期內地對金飾需求上升11%，使全球對金飾需求按年仍升1%。徐志傑坦言，金價升至1900美元水平，確會影響消費者購買金飾的意欲，若中國經濟增長放緩，來自內地的金飾需求亦有機會減少，認為由於投資者及央行對黃金的需求龐大且強勁，將可抵消金飾需求減少對金價影響，並支持金價向好，但亦提醒下半年投資黃金資產，仍需留意美國通脹回升風險，美國通脹若再度升溫，聯儲局將面臨加息壓力，下半年加息幅度或會超過市場預期，惟相信此情况應該不會出現，因美國經濟未必能承受更高息率。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[商品攻略]