梁振輝：匯巿欠重要消息 美元進整固期

短期內市場欠缺重要消息，而在下周美國公布個人消費支出數據之前，我們認為美元很有可能呈現區間交易，投資者或許要留意個別外幣的發展。

在早前通脹數據意外上行之後，英倫銀行周四大幅加息50個基點，再一次為市場帶來震盪，英倫銀行擔憂國內工資上漲對通脹的影響，但沒有提供具體的前瞻性指引，故英鎊在加息後未能突破年內高位，料短線或許會在1.2650至1.2850之間整固。

英鎊短線料1.2650至1.2850整固

市場上兩隻避險貨幣亦有新發展，瑞士央行加息25個基點符合預期，但由於該行下調了通脹預測，令前瞻性指引變得更加鴿派，或會為瑞郎帶來壓力。

美元兌日圓突破143 留意超買

近期表現最弱的貨幣可算是日圓，由於貨幣政策分歧加劇和缺乏政策干預，日圓近期兌大多數主要貨幣均走弱，美元兌日圓亦自2022年11月以來首次突破143，留意技術走勢已相當超買，只要美元氣氛出現變化，日圓或有機會出現短線反彈，當然長線走勢仍然要視乎美日兩地貨幣政策的變化。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]