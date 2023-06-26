溫傑：九興合作品牌多 股息率達11厘

【明報專訊】九興控股（1836）主力開發及製造優質鞋履及皮具產品，憑藉在中國及東南亞廣闊、多元化及成熟的製造基地，令集團得以成為全球眾多最受青睞及最負盛名的品牌信賴的合作伙伴。其使命為「製造最好的鞋履」，根據管理層指出，集團客戶包括全球領先運動品牌及休閒鞋履公司，分包括Nike、Saucony、Under Armour、Merrell、Timberland、UGG及Vionic，以及知名時尚鞋履品牌，如Cole Haan、Kate Spade、Michael Kors及Tory Burch等。
集團亦為多個高端時尚品牌設計、開發及製造鞋履，如Amiri、Ambush、Alexander Wang、Balenciaga、Balmain、Chloé、Jimmy Choo、Lanvin、Moncler、Off-White及Prada。能夠與眾多品牌合作，印證集團的工藝及生產靈活性。管理層進一步指出，快速推出產品及強大商品化能力均為其獨特優勢。
此外，基於善用生產專業知識，集團於2006年以自有品牌Stella Luna推出品牌業務，並已成功進入中國及歐洲鞋履零售市場。集團亦開始進軍手袋市場，並定位為向高端客戶提供皮革產品的整合方案。
業績方面，去年受疫情、國際局勢、原材料價格上漲等多重因素影響，紡織服裝行業整體承壓，但集團表現理想。去年母公司擁有人應佔溢利1.18億美元，按年上升31.59%。仔細分佈，據產品類別計，運動佔總收入42.6%，時尚佔25.5%，而休閒及奢華分別佔23.6%及8.3%。地區以北美為主，佔51.3%，歐洲亦佔24.1%。亞洲佔21.7%，當中中國佔總收入的13.5%。集團去年末期息每股45港仙，全年股息達87港仙，股息率超過11厘。
至於今年首季，綜合收入約2.85億美元，按年減少25.8%，主要受部分運動及休閒客戶清理過多庫存所造成的短期影響。事實上，首季平均售價按年增加7.5%，主要受惠集團的產品組合及客戶組成變動所致。
管理層表示，首季綜合稅後利潤符合，有信心能實現「三年計劃（2023至2025年）」的中期目標，即在2025年底前實現10%的經營利潤率及稅後利潤年度增長率達至低雙位數。
為達到上述的3年目標，集團已定下多項業務方向，並啟動不同策略，簡單而言包括：強化品類組合，更好配合集團獨特的優勢及能力；擴大並多元化發展產能，來穩定成本基礎；優化管理效益及效率；增強成本效益及改善營運資金；提升營運效率。
看好其前景的投資者，可於現水平分注買入，首兩級目標價分別為8.05及8.5元。若跌破6.7元，或需先行減持或沽出止蝕。
（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）