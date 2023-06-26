何啟聰：趁跌建好倉 匯豐購14011

中移動（0941）再遇跌勢，市場關注半年結前資金會否換馬至走勢較穩定的傳統藍籌股，中距離中移動牛證吸引資金小注吸納。看好或可考慮中移牛證（53805），收回價56.5元，行使價55.9元，槓桿比率約10.6倍；另可選擇貼價中移認購證（13857），行使價66.03元，2023年9月到期，實際槓桿約12.4倍。

英倫銀行出乎預期加息半厘，匯控（0005）周五失守60元關口，低位曾跌近3%至59.5元，收市跌逾2%。向上觀望上試62元的機會，50天線約58.2元或待建支持。小量資金趁跌考慮好倉，看好或可考慮匯豐認購證（14011），行使價67.82元，2023年9月到期，實際槓桿約17.3倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]