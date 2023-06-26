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摩根大通亞洲：日股先高後低 日經沽10899

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾指今年繼續加息是適當的，據CME Fed Tool顯示，下月加0.25厘機率達77%。美元升浪再現，上周五兌日圓升至143水平，創超過7個月新高，日本股市上周五曾高開但其後由升轉跌，日經指數失守33,000點，如投資者希望進場部署，可留意摩根大通發行的日經平均指數認股證。看好可參考日經購（10930），行使價38,000點，實際槓桿約8.5倍，明年3月初到期；看淡可留意日經沽（10899），行使價27,000點，實際槓桿約8.3倍，今年12月初到期。

金價受壓，期金創3個多月新低，逼近1900美元支持，如投資者認為金價有望回升可注意S金購（29297），行使價1528.5元，實際槓桿12.2倍，2023年12月20日到期。如擬部署追沽可留意S金沽（16262），行使價1333.33元，實際槓桿6.5倍，2024年9月30日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]