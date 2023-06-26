陳永傑：美經濟轉弱 通脹加息減慢

美國過去一年多大幅加息約5厘，理由是美國以至全球通脹高企，多國央行唯有大力加息抵抗通脹。不過，大手加息不利環球樓市及股市等投資市場，破壞投資氣氛，不少市場都從高位回落，部分甚至面對重創，令股樓投資者損失慘重。

美國等國家進取地加息，原因是當地通脹頑強，即使油價從高位大跌，但勞工市場及消費較早前依然強勁，通脹還是居高不下，央行唯有加息絕不手軟，去對付頑固通脹。因此，一年多以來，全球股市及樓市都在驚濤駭浪中渡過，有些市場更意外地出現慘烈的跌幅。

儘管不少央行的加息行動尚未結束，但有些國家的國民經已支持不住，加上甚多大型企業裁員減薪，愈來愈多人變得省吃儉用，加上國際油價低企，通脹逐漸放緩。本年中聯儲局又不加息，市場經已預期與息口見頂相距不遠，進入加息尾聲，不少股市及樓市經已蠢蠢欲動。

息口若見頂股市樓市將受惠

現在投資市場有一個特點，就是投資者及投機者還是半信半疑態度，未敢全力入市，令市勢變得波動，升跌都不太持久，市况短時間內變化很大。假如息口見頂得到確認，環球主要股市及樓市將會轉趨穩定，甚至可能確認升勢來臨，會有更多人加入投資市場。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]