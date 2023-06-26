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廖偉強：第三季樓市勢再展活力

標籤：廖偉強

【明報專訊】美國聯儲局在最近一次議息時維持利率不變，但主席鮑威爾近期已經表明，今年內還有機會加息兩次。有意置業的人士聽見，自然會變得有很多顧慮。同時間，香港的經濟復蘇速度亦未如人意，皆因很多行業沒有足夠人手配合，各行各業的生意在通關後仍未能跟得上，不少人對經濟前景信心減弱。

或者有人會問，香港及內地遭遇這幾年疫情的打擊，港人的資金都蒸發了嗎？答案是：有部分人確實在這幾年間輸了大筆資金，但並不代表全部人。筆者相信，市場大部分有計劃置業的客戶，仍擁有一定的實力，只是他們正在觀望市場內好消息與壞消息的角力。既然幾年的疫情都可以等待，現在也不會急在一時要入市。這種心態不斷蔓延，形成了近期香港房地產市場交投頗為淡靜局面。

雖然筆者從事地產代理行業，但也不會盲目地唱好樓市。筆者所持的理據，是因為未來的好消息，包括各項政策的落實、加息期完結等等，都會陸續到位，整體環境亦陸續有好轉。

這幾年香港有大量市民移民他方，但政府已經積極輸入人才，再加上最新公布的輸入外勞計劃，相信住屋需求的數量一定會大幅度增加。再者，暑假期間正是海外學生來港就讀，需要租住房屋的需求增加，這幾種因素催化之下，市場內的租盤數量會大幅度被消化，租金必定會持續向上，租金回報率亦相應提升。當香港的經濟穩步發展，投資者必定會再度出擊，增加樓價回升的機會。

此外，財爺早前已預告，考慮進一步放寬首次置業人士的按揭，這些都是推動樓市成交的動力，配合經濟逐漸重上正軌，樓市在第三季亦可望再展活力。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]