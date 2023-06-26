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布少明：二手靜 樓價有下調壓力

標籤：布少明

【明報專訊】雖則本港經濟與樓市於今年初開始踏上復常之路，經濟徐徐復蘇，樓市在首數個月更出現像樣的反彈，但本港樓市始終需時「固本培元」，難以一下子出現爆發性的「V彈」。短期而言，樓價料向下整固，或出現約1%至2%輕微下調空間。

在樓市向淡之聲中，一手得以維持熱度，是目前樓市的最大「亮點」。按照近期情况，預期發展商將續以貼市價，或者略低於市價推售新盤，而買家對優質物業不乏剛需，故相信短期將繼續「一手當道」，成市場焦點。

無可否認，近期除了一手表現相對「堅挺」外，整體樓市氣氛偏軟，市場稍為「風吹草動」，二手買家已即時選擇按兵不動，又或「心大心細」，不知應否入市。例如近日港股回調影響投資氣氛；又或美國聯儲局對息口的取態偶爾「轉口風」，已令不少買家在二手市場入市時往往「十五十六」，未知應該果斷入市，還是再耐心等待入市良機。

從另一個思考方案，二手樓價回調亦構成不少「剛需」人士入市的機會。特別是早前樓價處於上升期，持貨力強的業主開價亦強硬，是有意置業者轉投新盤的主要原因。若二手樓價一旦回調，相信會吸引部分購買力回流。近期市場氣氛趨淡，若站在買家角度，其實或是尋寶的好機會。

若買家憂慮樓價長遠走勢，筆者認為毋須過慮。畢竟樓市與經濟息息相關，經濟好時樓市不會差，以現時香港的復蘇速度，雖然不算快，但暫時未見停步或回調的可能。本港樓市仍難以擺脫供不應求的大環境，若從最近一手交投的熱絡及多年來的居屋殷切的入市反應去分析，市場的購買力猶在，因此買家亦毋須因短期的淡風而自亂陣腳。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]