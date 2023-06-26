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馬泰陽：高端人才添樓市動力

標籤：馬泰陽

【明報專訊】政府於2022年底推出「高端人才通行證計劃」（「高才通計劃」），冀羅致全球各地的高收入及高學歷人才。在高才通的計劃下，有三類人合資格申請，包括：（一）過去一年薪金超過港幣250萬元或以上人士；（二）過去五年有三年或以上工作經驗的全球百強大學畢業生，以及（三）過去五年畢業而未有三年工作經驗的全球百強大學畢業生，每年限額1萬人。

政務司長陳國基日前表示，「搶人才」措施推出以來，各界反應熱烈。截至上月31日約5個月，各項人才入境計劃共收到約8.3萬份申請，超過一半即4.9萬份申請獲批，而去年底推出的「高才通計劃」尤其受歡迎，收到超過3.2萬份申請，當中超過2.1萬份獲批。

勞工及福利局長孫玉菡表示，截至4月底最少1萬名「高才通計劃」申請人已取得簽證，當中約一半已經到港。若全年走勢持續，不但可補給人才以應付市場所需，同時有助推動本地住屋需求，為市場帶來高端客源及新機遇。

資金料持續追捧優質項目

另外，政府日前宣布擴大「人才清單」，即時擴大輸入「人才清單」的專業範疇，將當中涵蓋的專業工種，由原先的13項大增至51項，將吸引全球各地的專業人才來港發展及定居，成為推動樓市的新力量。

樓市方面，近月新盤的銷售氣氛持續，各區新盤相繼登場，當中豪宅市場亦錄得相當不俗的成績。資料顯示，今年首6個月（截至6月19日）全港逾3000萬元一手成交錄284宗，已超過去年全年240宗，反映資金持續追捧優質項目。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]