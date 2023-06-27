moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港股連跌5日 成交不足840億

標籤：經濟

【明報專訊】人民幣偏軟，離岸價曾跌穿7.24兌一美元，再見近7個月低位，恒指連跌第五個交易日，累跌1246點。長假期後北水回歸，但港股成交仍不足840億元。

恒指昨低開44點，早段一度回升逾百點，最多升111點，高見19,001點，但反彈乏力，之後再度回落，最多跌122點，最終收市跌95點，報18,794點，見逾3周收市低位。國指及科指同樣連跌5日，國指跌22點，報6372點；科指跌6點，報3872點。

北水回歸 淨流入32億

端午節假期後北水重啟，但港股交投仍然淡靜，大市成交僅838億元，連續4日不足1000億元。港股通下的北水，淨流入31.93億元，終止連續兩日淨流出。滬深股通下的南水，淨流入21.17億元人民幣，終止連續3日淨流出。24隻雙櫃台股份，總成交3.5億元人民幣，相當於約3.79億港元，佔大市成交的0.45%。

重磅科網股ATM回軟，京東（9618）擬成立創新零售業務部門，跌2.85%，騰訊（0700）跌1.24%，阿里巴巴（9988）跌0.95%，但小米（1810）逆市上升4.3%；內地50重點城市，6月新房成交面積，料按年大跌22％，內房股全線偏軟。 龍湖（0960）跌3.7%，為表現最差藍籌，碧桂園（2007）跌2.5%，中海外（0688）跌0.85%。

電力航運板塊逆市做好

火電股逆市上揚，華潤電力（0836）升5.8%，為表現最佳藍籌，華能（0902）升5%，中國電力（2380）彈升4.8%，華電（1071）飈5.7%；波羅的海乾散貨指數四連升，航運股向好，東方海外（0316）升3.6%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，大市由5月底盤中低位18,044點，至6月中盤中高位20,155點，反彈逾2100點，目前大市調整很正常，相信仍繼續尋底。不過，由於相信美國加息或接近尾聲，加上內地有實質政策支持經濟，他對第三季港股持正面看法，認為現時是部署第三季投資的好時機。