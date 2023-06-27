港股連跌5日 成交不足840億

恒指昨低開44點，早段一度回升逾百點，最多升111點，高見19,001點，但反彈乏力，之後再度回落，最多跌122點，最終收市跌95點，報18,794點，見逾3周收市低位。國指及科指同樣連跌5日，國指跌22點，報6372點；科指跌6點，報3872點。

北水回歸 淨流入32億

端午節假期後北水重啟，但港股交投仍然淡靜，大市成交僅838億元，連續4日不足1000億元。港股通下的北水，淨流入31.93億元，終止連續兩日淨流出。滬深股通下的南水，淨流入21.17億元人民幣，終止連續3日淨流出。24隻雙櫃台股份，總成交3.5億元人民幣，相當於約3.79億港元，佔大市成交的0.45%。

重磅科網股ATM回軟，京東（9618）擬成立創新零售業務部門，跌2.85%，騰訊（0700）跌1.24%，阿里巴巴（9988）跌0.95%，但小米（1810）逆市上升4.3%；內地50重點城市，6月新房成交面積，料按年大跌22％，內房股全線偏軟。 龍湖（0960）跌3.7%，為表現最差藍籌，碧桂園（2007）跌2.5%，中海外（0688）跌0.85%。

電力航運板塊逆市做好

火電股逆市上揚，華潤電力（0836）升5.8%，為表現最佳藍籌，華能（0902）升5%，中國電力（2380）彈升4.8%，華電（1071）飈5.7%；波羅的海乾散貨指數四連升，航運股向好，東方海外（0316）升3.6%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，大市由5月底盤中低位18,044點，至6月中盤中高位20,155點，反彈逾2100點，目前大市調整很正常，相信仍繼續尋底。不過，由於相信美國加息或接近尾聲，加上內地有實質政策支持經濟，他對第三季港股持正面看法，認為現時是部署第三季投資的好時機。