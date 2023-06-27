恒大中心易名萬通保險中心

萬通重奪冠名權 未購入業權

據本報翻查資料，中國恒大旗下擁有萬通保險中心（前稱中國恒大中心）業權的「Pioneer Time」一直未見有易手動作，僅在土地註冊處申請易名，確實不涉及業權轉變。

而且翻查物業租務及大廈「水牌（大廈樓層指示牌）」顯示，近年中國恒大中心租務出現較大變化，曾是重要租客之一、早於1988年已是該廈租戶的來寶集團（Noble Group）在爆煲後，已將原來租用的10、16及21樓部分樓層面積，以及15、17及18樓全層面積「大縮水」，至僅租用19樓一個分層單位，其租用面積正正由中國恒大及雲鋒系取而代之。

據資料顯示，雲鋒系「云鋒金融」、「YUNFENG INVESTMENT MANAGEMENT（HK）LIMITED」及萬通旗下「YF NOVO CARE（HK）LIMITED 」及「YF LIFE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED」在2021年起開始租用17樓及18樓部分由來寶退租的單位，並將5樓用作萬通精英學院之用。而萬通亦自2001年起租用該廈4、7、8及12樓，故目前約佔用該廈約5.5層樓面。

雲鋒及萬通成第二或第三大租戶

其實早在2018年，本報已曾報道萬通為該廈的第四大租客，佔當時建築面積14%；其餘為恒大，將部分主要樓層作為總部、恒大汽車（0708）、恒大物業（6666）等自用，佔27%；其他租客佔25%及華置（0127）的18%。

而近年華置已棄租該廈，更將總部移至銅鑼灣皇室大廈安達人壽大樓中，加上近年雲鋒系及萬通的「添食」，相信已躍身為第二或第三大租戶。而目前本港甲級商廈空置率高企，去年底內媒估計當時中國恒大中心空置率約達20%水平，租值偏高是為了取得更高融資的手段。