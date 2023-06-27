內地6月新樓銷售料跌22%響警號

或累房企現金流惡化

該行指，6月前20日全國50個重點城市新建商品住宅成交面積為1062萬平方米，按月跌10%，按年跌22%。考慮每年6月下旬日度交易數據有翹尾現象，今年6月份全國50個重點城市新建商品住宅成交面積預計為1858萬平方米，按月料增速達2%，按年仍跌22%。

易居表示，交易數據由正轉負的現象需要高度警惕。回顧歷史數據，兩年前即2021年6月該指標也出現首次由正轉負的下降，後來引發房企債務風波和停工斷貸等重大金融風險問題，認為今年6月的交易走勢有一定相似，需要提前預警和積極做出應對。至少從第二季度房企銷售、債務處置等工作看，面臨很多新問題，和銷售不及預期有重要的關聯。

此外，據易居統計顯示，全國50個城市中，31個城市交易行情有按月下降態勢，即六成城市交易量不如5月，說明市場降溫有一定的普遍性。該行又稱，當前此類數據下行，對於房企資金狀况會產生較大影響，或意味6月重點房企銷售數據也按年下降兩成。房企資金狀况惡化，會進一步令債務處置工作變得困難。同時亦衍生出很多新問題，包括購房者持續觀望、價格無序下跌等問題。