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和記港口與沙特SPARK簽訂經營權協議

【明報專訊】長和（0001）旗下和記港口，與沙特阿拉伯薩勒曼國王能源園區（King Salman Energy Park，SPARK）宣布簽訂經營權協議，以管理和營運SPARK內的保稅國際陸港及物流區域（下稱陸港）。該經營權授予SPARK與和記港口之屬下機構Colour Path Holdings Limited新成立的合資企業Energy City Logistics Company（ECLC）。

營運保稅國際陸港及物流區域

SPARK位於沙特東部省份，佔地50平方公里，為全球能源樞紐。ECLC將成SPARK總值4億美元的高端物流設施之獨家營運商。新設施將提供各種貨櫃箱、散雜貨和項目貨物的處理服務，以及堆場、倉儲、清關、保稅和非保稅物流解決方案。陸港將通過整合未來的海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）鐵路線、公路和連接到SPARK站點的多條高速公路，加速東部省作為區域物流發展的動力。

SPARK總裁兼首席執行官Saif Al Qahtani表示，是次經營權協議的簽署，標誌着陸港進入營運準備階段的重要里程碑。和記港口集團董事總經理葉承智稱，很高興參與這個大型項目，並為「沙特2030願景」的成功作出貢獻，將沙特打造為全球物流中心。資料顯示，雙方於2021年9月已建立策略聯盟，推動陸港發展。