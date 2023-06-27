BIS警告通脹仍高企 籲央行續加息 美企破產申請4個月逾230宗 13年最多

美股3大指數上周回落後，昨午夜前微跌。市場等待本周的核心個人消費支出（PCE）物價指數等重要數據公布，美股3大指數午夜前窄幅上落。BIS警告，全球經濟正處於關鍵時刻，須應對嚴峻的挑戰，即使存在衰退的風險，央行的利率可能仍未達到足以對抗通脹的程度，呼籲央行仍須堅持收緊政策。BIS行長卡斯滕斯指出，通脹和金融不穩定，是全球經濟面臨的兩大風險，妨礙全球經濟「軟着陸」。

他呼籲各國政府必須鞏固財政，有系統地維持財政紀律，這將有助於對抗通脹，為未來潛在衰退提供所需的財政緩衝。

倡各國鞏固財政 助應對潛在衰退

他說，過分追求短期增長的時代已經過去，對央行來說，首要任務是恢復價格穩定，通脹持續高企將帶來巨大成本，例如高通脹無助提高實際工資，不會帶來增長，也不會提升金融穩定性。他預期高通脹可能仍會持續，除了系統中已有的通脹壓力以外，還可能出現新的通脹壓力。

BIS貨幣和經濟部門負責人博里奧（Claudio Borio）說，目前存在「通脹心理」形成的風險，儘管英國和挪威上周的加息幅度超出預期，反映多國央行仍在致力遏抑通脹。美聯儲迄今加息5厘，歐洲央行已將利率上調4厘，許多發展中國家也採取更多加息行動。據美銀的分析師統計，過去兩年全球加息次數達470次。

過去兩年全球加息470次

卡斯滕斯指出，自金融海嘯和新冠疫情以來，人們對貨幣寬鬆及財政刺激措施的水平，產生不切實際的期望，這些觀念必須糾正。BIS估計，如果政府不勒緊褲頭，到2050年，發達經濟體（AE）和新興市場經濟體（EME）的債務將分別相當於GDP的200%和150%以上。若經濟增長下降，負債比例可能更高。

BIS的報告顯示，參考歷史，約15%的加息周期會引發銀行體系的嚴重壓力。若加息之際，通脹仍然高企，又或樓價大幅上漲，銀行體系受壓的概率將大幅上升。

美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，美國銀行業需更好的監管，而不是更高的資本要求，否則會妨礙貸款和競爭。美聯儲主席鮑威爾上周表示，可能對美國大型銀行的資本要求提高約20%。但鮑曼認為，應考慮調查員是否有適當的工具識別重要問題，並提出補救措施。

（綜合報道）

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