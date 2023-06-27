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日官員對圓匯跌勢警惕 不排除干預等任何選項

【明報專訊】日圓兌美元持續偏軟，兌每美元昨繼續在143水平的7個月低位徘徊；每百日圓兌港元跌至5.43算。日本財務省副大臣神田真人昨對日圓「迅速且單方向」跌勢表示警惕。當被問及政府干預匯市的可能性時，神田表示，不排除採取任何適當的選項，以應對匯率過度波動。三菱日聯摩根士丹利證券首席外匯策略師Daisaku Ueno表示，去年9月日本當局干預匯市時，美元兌日圓跌至145水平，市場人士視此為政府干預的門檻。

神田真人昨強調，問題在於匯率過度波動，而非日圓兌美元貶值，示意將根據匯市是否存在投機炒作，判斷將如何應對。他說，官員認為匯率動盪不利於經濟，將繼續保持高度關注。日本內閣官房長官松野博一表示，貨幣市場應穩定運行，並反映基本面，政府將密切關注貨幣市場走勢，並對過度波動作出適當反應。去年9月，日圓匯率跌至每美元兌145.5水平時，日本政府和央行時隔約24年，透過買入日圓支撐匯率。

市場押注負利率持續到明年

分析認為，若官員對匯率的口頭干預，升級至「深切關注」，或「準備採取果斷行動」之類的用語，實際干預的機會將會增加。在日圓持續偏軟之際，掉期交易商押注，日本央行的負利率政策，將至少持續到明年。半年後的6個月期日圓隔夜指數掉期，上周五跌穿零水平，是去年8月以來首次。

日本央行行長植田和男此前表示，將繼續實施貨幣寬鬆政策，不會在短期內轉向。顧問公司Market Risk Advisory指出，未來幾個月可能難以扭轉日圓的弱勢，至少要待金融市場確信美聯儲和歐洲央行都將暫停加息。

（綜合報道）

[國際金融]