現代投資組合理論之父 諾獎得主馬科維茨逝世

投資界曾認為，最好股票投資策略，是選擇前景最佳公司股票。不過馬科維茨有鑑於企業前景、股票未來派息等充滿不確定性，若投資者只對證券預期回報價值感興趣，那麼選擇一個投資組合，而非個別股票可擴大成功的機會。他於1952年發表論文《投資組合選擇》（Portfolio Selection），說明多元化投資的價值。1959年，他出版《投資組合選擇：有效的投資多樣化》一書，詳述證券組合基本原理，為現代投資組合理論（MPT）奠定基礎。

支持多元化投資

他的研究核心，基於風險與回報之間的基本關係，表明投資組合的風險，很少依賴於其成分股，反而更依賴它們之間的相互關係。他率先將投資組合多元化的好處理論化，並進行量化計算。這開創性的見解及推論，滲透到資金管理的各個層面，由學術理論變成投資管理的主流。

馬科維茨曾表示，當他聽到一位同行描述他的研究，如何為50年代之前一直是「隨意」創建的機構投資組合，帶來一套建立投資組合的程序時，他知道自己當之無愧成為「現代投資組合理論之父」。他在金融經濟學方面的貢獻，使其於1990年榮獲諾貝爾經濟學獎。1999年，金融報章《養老金與投資》（Pensions & Investments）讚揚他為「世紀人物」。

（綜合報道）

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