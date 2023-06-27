梁天卓：父母如何應對社交媒體？

首先，學界有不少研究「指出」社交媒體與青少年的心理健康有很強的反向關係，不少父母很自然拿着這些研究的結果就堂而皇之禁止子女使用社交媒體。不過，要指出的是，這些研究大部分都只是指出社交媒體使用與心理問題的相關性，但相關性並不等同於因果性。

理想的研究方式應該是進行隨機對照試驗，但這在現實生活中卻難以實現。我看過的最接近這種理想研究的研究結果是，社交媒體的確會令人上癮，但對心理健康的影響並不清楚。

其次，社交媒體對不同的人可能有不同的影響。有些青少年可能會因為過度使用社交媒體而出現心理問題，而另一些人則可能因為社交媒體而擴大交友圈，從中受益。這種差異性使我們很難針對社交媒體制定一種普適的監管方案。

與孩子共同設定使用規則

那麼，作為父母，我們應該如何面對呢？要了解的是，社交媒體並不全然是壞。它可以讓孩子擴大交友圈，獲得新知識，享受創作樂趣。我們的目標應該是引導孩子健康地使用社交媒體，而不是完全禁止他們接觸。

我自己的方法是，與孩子共同設定一些規則，如使用時間的限制、不在睡前使用等。另外，我們還可以教導他們學會辨別網絡資訊，避免被不實或有害的內容所影響。當然，這些都需要父母持續地與孩子溝通，了解他們在社交媒體上的活動和經歷，並給予適時的指導和支援。

總的來說，我們不能對社交媒體一概而論，要對其進行科學的、實證的評估，並根據每個孩子的具體情况，給予適合的指導和幫助。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]