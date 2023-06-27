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科技園公司首屆「Smart Campus Challenge - Robots Everywhere」 牽頭為物管業招募機械人方案 帶動創科商業化

為了推動創科技術落實到市場應用，香港科技園公司正式舉辦首屆「Smart Campus Challenge」，於今年六月至十月期間，率先以「Robots Everywhere 」作為第一期項目。顧名思義，科技園期望透過招募企業成熟的機械人技術方案，為創科伙伴提供實用性的協助，藉此帶來更多新機遇。

其實協作式的機械人已經出現超過半世紀，可是至今仍然未被市場大量應用，當中原因無不是缺乏信心和了解不足；因此香港科技園期望透過「Robots Everywhere」這項計劃，引入市場上應用中的機械人方案，從而協助現時較難招聘、較具危險性，以及有意提升創科技術形象的行業尋找解決方案，當中物業管理將會是今次計劃主要針對的行業對象。

是次計劃科技園公司會招募本地及海外企業，就六項物管工種進提案，當中包括戶內及戶外清潔、物業內外的保安巡邏、清潔玻璃外牆以及除草等，提供機械人應用方案。

機械人實景測試 表現更具信心

科技園公司會為成功參加企業的機械人方案，提供超過20個實地場景進行自動化及機械人測試，維期一個月。期間參加企業可為機械人的表現進行調校，以找出最合適的技術方案，同時降低用家在使用創新科技上的風險。計劃更可讓企業邀請客戶及機構到園區進行實地視察，深入了解機械人真實工作的情況，以提高用家對方案的信心和了解。

計劃於日前假科學園舉行揭幕儀式，香港科技園公司 STP Platform 總監霍露明博士表示：「實景能讓企業進一步就其創新方案進行測試、改進及驗證，藉此協助開啟業務合作的機會。」霍博士強調，科技園公司將會與業界分享計劃中的科技應用知識和經驗，以此增加市場及大眾對科技應用的信心，促進本地企業應用創新方案之餘，亦可令創科技術變得商業化，提升成本效益。

科技園牽頭帶動創科商業化 提升合作機會

除此之外，香港科技園公司營運及租務部總監麥善鳴補充，透過「Robots Everywhere」計劃，能為業界帶起牽頭作用，以用家角度出發，既可提升設施管理效率，更可將過程科技化，相信這樣有利於推動業界和創科企業間的合作。

是次計劃將開放給本地、國內及海外的創科企業參加，而且參加的機械人方案將不設上限，對於有意來港開拓商機的海外企業，絕對有一定的吸引力。相對於本地企業，由於佔地利之便，於方案配套、服務提供，以及成本控制方面亦有一定的優勢。但無論是海外、國內還是本地企業，這項計劃絕對是一個增加企業曝光的良好機會，同時獲得科技園公司的支持和配合，相信對於用家來說，絕對是極具說服力，在應用上亦會更容易被肯定和信任。未來科技園公司將會陸續展開其餘四大主題計劃，為開發智慧城市和可持續發展創新技術的企業提供實地採用的機會，讓香港成為國際科技之都。

 

 

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