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周企提全購新創建 新世界套218億 總代價最多涉355億溢價15% 須股東通過

【明報專訊】新創建（0659）及母企新世界發展（0017）聯合公布，大股東鄭氏家族旗下的周大福企業（下稱周企）向系內「現金牛」新創建提出有條件自願全面現金要約，按每股現金代價9.15元私有化新創建全部已發行股份，較新創建停牌前每股7.99元溢價14.5%，但較去年底每股綜合資產淨值10.15元仍折讓9.9%，按新創建37.91億股及8463.9萬份購股權計，整個全購計劃涉資最多354.66億元。新世界昨天復牌升0.8％，報19.68元；新創建大升11％，報8.9元。

明報記者 方楚茵

今次周企出手全購新創建，最大得益者或是新世界。近年新世界大舉投資，令淨負債率攀升至46.9%，遠較其他本地地產股高，更惹來向股東「伸手」供股或配股憂慮。今年2月發布中期業績時便曾被問及會否仿效領展（0823）供股集資，其時副主席兼行政總裁鄭志剛表明絕無任何供股或配股計劃，又指將「策略性檢討」各業務，釋放業務價值，冀透過企業行動提升股東回報，優化企業架構。

派特別息每股1.59元

今次全購計劃中，新世界將向周企出售其手上所持有的23.8億股或60.88%的新創建已發行股本，將藉交易套現的217.82億元，預料淨負債率將降至42%，但將因交易而錄得未經審核綜合全面虧損總額約23.81億元。由於今次新世界出售新創建股權仍需經股東特別大會，故新世界率先提出若交易成功完成，新世界將派發每股有條件特別息1.59元，涉及總值40億元。

公告指出，交易將即時強化新世界發展的財務狀况、物業發展、物業投資及物業相關業務，以及其他以顧客為中心的相關業務的戰略重心、又為股東解鎖價值。而交易亦為新創建股東提出有吸引力的退出溢價，以及為新創建提高財務靈活性。

作為鄭氏家族旗下「現金牛」的新創建，截至去年底的現金及銀行結存總額為176.919億元，淨負債比率僅11%。若再計及從新世界發展收回的部分特別股息，周企今次全購新創建的所需動用的資金將更明顯減少。

富瑞：交易增強新世界現金實力

新世界發展表示，按周企有關新創建的意向，在新創建要約結束後其管理層及僱員不會有重大變化，並將繼續開展現有業務；在審閱新創業務及資產組合後，會合規增加新創建整體派息，包括額外派特別息。

投行富瑞指出，交易預計將增強新世界發展的現金實力，令其在再融資方面更大的靈活性。由於分拆負債率較低的新創建時將帶來一定抵消，故預期對新世界負債率影響有限，只有單位數的下降。該行又關注，今後失去了新創建的利潤和股息，將需時來抵消影響，不過預計特別息將對股價帶來積極反應。

投行花旗指出，投資者普遍關注新世界發展現行業務模式下自由現金流為負的情况，今次回籠近180億元，將有助新世界在現時艱難環境中持續營運。不過，該行相信投資者會關注新世界未來持續派息水平，今次有條件的特別息亦可能取代本財年部分末期息。