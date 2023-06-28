新世界系周企系 隔幾年現私有化提案

三大關包括先要過新世界股東一關，繼而再取得新創建90%無利益關係的獨立小股東支持，同時須取得香港保險業監管局及百慕達金融管理局批准才能成功全購。若未能取得90%獨立小股東批准，周企就未能強制收購餘下股權將公司私有化，新創建仍將保留上市地位。

新百貨佐丹奴購案失敗告終

值得留意的是，雖然周企及新世界系屬於私有化或全購「老手」，但以往的行動多數不是一舉拿下，包括2014年新世界採用協議計劃提出每股6.8元私有化新世界中國，由於新中為開曼群島註冊公司，在法院會議要數人頭，被400名少數股東否決了計劃。直至2016年改以要約方式捲土重來，提高每股私化價至7.8元，不用數人頭最終才成功。

在2017年新世界再出手欲私有化新世界百貨（0825），惟因要約價2元，較2013年上市招股價5.8元低，未獲九成小股東支持方案，最終私有化失敗。近年不時傳出新百貨私有化消息，不過僅為捕風捉影，目前新百貨股價更低至0.79元。

至於周企去年曾以每股1.88元向本地服裝股佐丹奴（0709）提全購，雖然較當時股價溢價18.2%，惟較去年底資產淨值溢價約32.3%，同樣被小股東批出手太低，第二大股東兼獨立股評人David Webb更公開表示，作價遠低於公平價值，呼籲股東們拒絕該要約，更形容該要約是「厚面皮（cheeky）」。