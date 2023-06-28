旺旺全年少賺兩成 末期息維持2.1美仙

稱下半財年毛利率回升至44.9%

旺旺昨午公布業績，收市跌近1.2%，報5.09港元。集團上財年營運利潤下跌11.2%至48.47億元，毛利為100.71億元，按年下跌6.3%；毛利率按年跌0.9個百分點至43.9%。集團表示，公司實施多項提升獲利能力舉措顯效，加上部分大宗商品價格逐步回落，下半財年毛利率回升至44.9%，較前一財年同期上升1.9個百分點，較上半財年上升2.1個百分點。

旺旺續稱，乳品及飲料類因疫情限制聚會及部分消費場景，期內收入按年下跌13.5%至111.31億元，令全年整體業績表現受壓。隨着日常經濟活動逐步恢復常態，銷售活動已於上財年第四季（2023年1至3月）逐步恢復，米果類及休閒食品類按年收入仍分別增長4.5%及7.8%，當中QQ糖、果凍、浪味仙產品的業績均創歷史新高，主品牌米果及禮包分別增長低單位數及近雙位數。

集團表示，今財年將增加小規模終端門店的覆蓋和管理，推出小包裝產品，方便消費者購買和攜帶。渠道方面，旺旺指上財年積極拓展電商新模式，如內容電商、社交電商，帶來顯著增長，今財年將進一步增加自動售貨機售賣機台及拓展主題門店數量，推進母嬰、OEM、特通等渠道快速發展，服務更多消費者。另外，旺旺於東南亞、美洲、歐洲的5家新設海外附屬公司已陸續開始運營，以推進海外市場的發展。