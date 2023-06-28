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藥師幫今掛牌 暗盤升三成

標籤：新股

【明報專訊】近期新股市場淡靜，今日有內地醫藥服務平台藥師幫 （9885）掛牌，昨日暗盤價顯著做好。據輝立交易場顯示，藥師幫暗盤價曾漲35%至27元，收報26元，較招股價20元高30%，每手200股帳面賺1200元。

據耀才暗盤交易場顯示，藥師幫暗盤價收報25.8元，較招股價高29%，每手帳面賺1160元；藥師幫於富途暗盤收報25.1元，較招股價高25.5%，每手帳面賺1020元。

藥師幫定價每股20元，接近19至23元的招股範圍下限，集資淨額2.15億元。每手200股，一手中籤率約30%，抽6手穩獲一手。香港公開發售部分錄超額認購4.6倍，國際發售超購1.08倍，為近期少有受歡迎的新股。

另一方面，被內媒名為「AI語音第一股」的獨角獸雲知聲，昨日向聯交所遞交上市申請。據初步招股文件顯示，雲知聲業務包括關鍵技術平台雲知大腦，當中有公司的山海語言大模型及各種AI組件，與智慧生活及智慧醫療行業合作，提供AI產品及解決方案。

「AI語音第一股」雲知聲申上市

雲知聲曾於2020年11月申請在上交所科創板上市，但在招股文件顯示，考慮到發展戰略，於2021年2月「自願撤回科創板上市計劃的申請」。在2020年12月，在深交所上市的AI公司科大訊飛曾指控雲知聲的宣傳數據造假。

另一新股科倫博泰原定昨日開IPO記者會，惟昨早臨時通知改期，延遲至今日下午4時召開記者會。

明報記者

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