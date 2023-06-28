港股隨人幣反彈 北水趁機沽貨

本月以來北水走資112億

昨早人行開出偏強人民幣中間價，帶動恒指高開48點，半小時內突破19,000點水平。外媒傳人行擬入市撐人民幣，刺激恒指飈至全日高位19,226點，漲432點，收市仍升354點或1.88%，報19,148點，與20天線（約19,148點）重疊。大市成交僅得916.9億元。科技指數漲99點或2.6%。

ETF受熱炒，北水亦趁機沽貨。盈富基金（2800）總成交88.64億元，冠絕港股，雖被北水淨沽52.33億元，仍升1.7%；恒生中國企業（2828）成交43.61億元，被北水淨沽21.13億元，漲2.2%；南方恒生科技（3033）成交20.12億元，升2.1%。

內房物管股表現搶眼，潤地（1109）、碧桂園（2007）、龍湖（0960）漲6%至8%，碧服（6098）飈逾11%，成藍籌升幅王。非藍籌合景泰富（1813）更急漲兩成。 科網股及金融股全線做好，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）均漲約2.6%；美團（3690）、小米（1810）升約1.7%。中壽（2628）、平保（2318）、友邦（1299）均升逾2%。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑分析，市場對中美關係及內地救市憧憬落空，令大市未見起色。他指出，恒指下跌裂口為18,465至18,548點，上升裂口為19,377至19,504點，料除非內地推大型救市政策，否則短線在兩個裂口間上落。