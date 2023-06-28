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香港寬頻企業方案推一站式IT服務

【明報專訊】香港寬頻（1310）企業方案（HKBNES）公布，聯同和記電訊（0215）旗下3Business、思科（Cisco）及RUCKUS等品牌推出「易‧IT」一站式IT服務，協助零售、飲食及旅遊業等中小企業數碼轉型。該公司表示，隨IT人才短缺及IT技術日漸複雜，料該服務方案有助企業應付各種科技服務需求，以集中資源拓展業務。

該服務方案為客戶提供基本、標準和進階三種組合，以及「HKBNCare」售後服務。香港寬頻未來持股管理人及企業方案行政總裁何達表示，部分中小企尋求恢復業務至疫前水平，並有意擴展業務和營運數據化，而該服務方案可滿足企業各種IT技術需求，包括穩定商業寬頻、升級託管Wi-Fi網絡、企業級網絡安全設置、通訊及話音連接等。亦可按個別需求加配額外增值服務，例如零售、餐飲業的電子支付系統。他表示，中型企業保留IT人才能力較低，加上IT技術日漸複雜，一般企業難以跟上步伐，故相信該服務方案可助中小企解決不同科技服務煩惱。

有信心10萬中小企客戶使用

香港寬頻持股管理人兼企業方案策略總裁許先耀稱，現時集團有近10萬個中小企客戶，有信心他們會使用該服務方案，並表示配合不同行業所需而設的IT方案，令客戶可專注公司業務發展。

另一方面，該公司現時在內地合共22個辦公室，其中大灣區佔6個，並料將來擴展至8個。何達指出，部分中小企有意擴展業務至內地市場，故將會香港和內地增加人手，為企業提供IT服務。面對香港人才短缺，他表示正考慮從內地再招聘人手，以服務香港中小企市場。