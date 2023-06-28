港上月進出口跌幅超預期 分析：今年整體出口或最多跌10%

明報記者 蕭嘉聰

5月整體出口貨值為3275.6億元，商品進口貨值為3539.6億元，貿易逆差再收窄至264億元，相當於商品進口貨值的7.5%。上月部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，「電動機械、儀器和用具及零件」、「辦公室機器和自動資料處理儀器」及「通訊、錄音及音響設備和儀器」分別下跌21.0%、35.1%及12.6%；三項類別出口同錄得跌幅，分別跌19.0%、33.1%及6.9%。

出口至亞洲貨值跌 大馬跌38%最多

按地區分類，出口至亞洲的整體貨值跌18.2%，當中馬來西亞跌38.4%最多，印度、菲律賓、日本、台灣分別跌30.7%、29.6%、26.4%及24.7%，中國內地亦跌17.5%；德國及英國整體出口貨值分別跌32.9%及17.7%。進口方面，大部分主要供應地進口貨值錄得跌幅，以韓國跌40.1%最多；新加坡及台灣分別跌30.7%及19.2%，中國內地亦跌8.8%。

政府發言人表示，外圍環境疲弱，今年5月商品出口貨值按年進一步下跌，輸往所有主要市場的出口均錄得不同程度的跌幅。展望未來，由於先進經濟體疲弱，將繼續對香港出口構成挑戰，內地經濟增長加快應可抵消部分負面影響，政府將密切留意情况。

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，內地經濟復蘇步伐不均，令製造業活動有收縮迹象，不過近日有多項支持經濟措施出台，或有助穩定內地對本港出口貨物的需求。此外，主要央行加息行動未止，加上歐美經濟增長前景放緩，或繼續抑制外部實質需求，料本港今年全年整體出口有機會錄5%至10%跌幅。