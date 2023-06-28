李强：中國全年有望實現5%增長 指「去風險」是把經貿問題政治化

李强昨強調，過去10年，中國一直是世界經濟穩定增長的重要動力，為促進自由貿易、穩定全球經濟增長發揮「壓艙石」的作用。對於中國經濟前景，李强指出，今年中國經濟回升向好的態勢明顯，首季經濟增幅為4.5%，預計第二季增長更快，全年有望實現5%左右的增長目標。

籲各國維持全球供應鏈穩定

李强指出，新冠疫情帶來的有形阻隔消除，但更令人憂慮的是近年有人為製造的無形阻隔，把世界推向分裂，甚至對抗。他說，經歷疫情等全球性危機的衝擊，沒有國家可獨善其身，各國應加強對話，避免誤解。

李强周一在天津會見世界貿易組織（WTO）總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）時稱，自由貿易、分工協作，是社會生產力發展的客觀要求，多邊主義、團結合作是應對全球性挑戰的必然選擇。他不點名指出一些國家提出的所謂「降依賴」、「去風險」，本質是把經貿問題政治化，不僅有違世貿組織倡導的自由貿易和非歧視原則，衝擊多邊貿易體制，也違背經濟規律，擾亂全球產業鏈、供應鏈的安全穩定，最終妨礙全球經濟的復蘇進程。

稱支持WTO改革 維護多邊貿易體制

李强表示，中方支持對世貿組織進行必要的改革，維護多邊貿易體制國際規則制定的主渠道地位。伊維拉強調，世界經濟不應碎片化，若全球分裂成不同陣營的貿易集團，從長遠來看，這將意味全球實際GDP將損失5%，相當於整個日本經濟體的增長量，而發展中國家所受的影響尤為嚴重，因此需避免「脫鈎」發生，同時亦應抓住貿易領域的新機遇，包括全球供應鏈韌性的提升、數字化貿易的發展等。

伊維拉又讚揚中國加入世貿組織以來，持續對外開放，並支持多邊貿易體制。在今屆論壇，李强多次釋出「多邊主義」、「自由貿易」，「反對單邊主義和保護主義」、「貿易投資自由化」等信息，抗衡西方的「去風險」論調，也呼應他上周出訪德、法兩國時，敦促商界領袖不要讓政府​​決定所謂的「去風險」規則。

歐盟委員會主席馮德萊恩今年早前率先提出所謂的「去風險」策略，認為與中國「脫鈎」不可行，但要求歐洲在外交和經濟上，管理與中國的風險。歐盟委員會上周已發布一項提案，加強規管關鍵技術的出口及轉讓等。

美國近期也跟進歐盟的「去風險」論調，5月於日本廣島召開的七國集團（G7）峰會，也將與中國的關係定調為「去風險」。美國國務卿布林肯上周訪華時，也強調「去風險」與「脫鈎」的分別，被中方質疑只是新瓶舊酒。

世界經濟論壇總裁布倫德（Borge Brende）在論壇開幕前重申多邊主義的重要，並形容中國經濟發展對全球具有重要意義。中國是全球第二大經濟體，對全球經濟增長貢獻率超過30%。

（綜合報道）

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