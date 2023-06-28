李强：中國全年有望實現5%增長 指「去風險」是把經貿問題政治化

【明報專訊】歐美近期強調要擺脫對中國供應鏈的依賴，但用詞由此前的「脫鈎」（de-coupling），演變為「去風險」（de-risking）。中國國務院總理李强昨於天津出席世界經濟論壇第十四屆新領軍者年會（又稱：夏季達沃斯論壇），於開幕致辭及會前講話，強調西方炒作的所謂「降依賴」、「去風險」是「偽命題」，因為經濟全球化的發展，使世界經濟成為「你中有我，我中有你」的共同體，重申中方堅決反對將經貿問題政治化，呼籲各國共同努力，維持全球供應鏈穩定，應對在開放的貿易體系中，無可避免的競爭。
李强昨強調，過去10年，中國一直是世界經濟穩定增長的重要動力，為促進自由貿易、穩定全球經濟增長發揮「壓艙石」的作用。對於中國經濟前景，李强指出，今年中國經濟回升向好的態勢明顯，首季經濟增幅為4.5%，預計第二季增長更快，全年有望實現5%左右的增長目標。
李强指出，新冠疫情帶來的有形阻隔消除，但更令人憂慮的是近年有人為製造的無形阻隔，把世界推向分裂，甚至對抗。他說，經歷疫情等全球性危機的衝擊，沒有國家可獨善其身，各國應加強對話，避免誤解。
李强周一在天津會見世界貿易組織（WTO）總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）時稱，自由貿易、分工協作，是社會生產力發展的客觀要求，多邊主義、團結合作是應對全球性挑戰的必然選擇。他不點名指出一些國家提出的所謂「降依賴」、「去風險」，本質是把經貿問題政治化，不僅有違世貿組織倡導的自由貿易和非歧視原則，衝擊多邊貿易體制，也違背經濟規律，擾亂全球產業鏈、供應鏈的安全穩定，最終妨礙全球經濟的復蘇進程。
李强表示，中方支持對世貿組織進行必要的改革，維護多邊貿易體制國際規則制定的主渠道地位。伊維拉強調，世界經濟不應碎片化，若全球分裂成不同陣營的貿易集團，從長遠來看，這將意味全球實際GDP將損失5%，相當於整個日本經濟體的增長量，而發展中國家所受的影響尤為嚴重，因此需避免「脫鈎」發生，同時亦應抓住貿易領域的新機遇，包括全球供應鏈韌性的提升、數字化貿易的發展等。
伊維拉又讚揚中國加入世貿組織以來，持續對外開放，並支持多邊貿易體制。在今屆論壇，李强多次釋出「多邊主義」、「自由貿易」，「反對單邊主義和保護主義」、「貿易投資自由化」等信息，抗衡西方的「去風險」論調，也呼應他上周出訪德、法兩國時，敦促商界領袖不要讓政府決定所謂的「去風險」規則。
歐盟委員會主席馮德萊恩今年早前率先提出所謂的「去風險」策略，認為與中國「脫鈎」不可行，但要求歐洲在外交和經濟上，管理與中國的風險。歐盟委員會上周已發布一項提案，加強規管關鍵技術的出口及轉讓等。
美國近期也跟進歐盟的「去風險」論調，5月於日本廣島召開的七國集團（G7）峰會，也將與中國的關係定調為「去風險」。美國國務卿布林肯上周訪華時，也強調「去風險」與「脫鈎」的分別，被中方質疑只是新瓶舊酒。
世界經濟論壇總裁布倫德（Borge Brende）在論壇開幕前重申多邊主義的重要，並形容中國經濟發展對全球具有重要意義。中國是全球第二大經濟體，對全球經濟增長貢獻率超過30%。