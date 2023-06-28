彭博：華府下月底頒行政命令 或中止對華部分投資

彭博社的消息指出，耶倫訪問北京之行計劃已久，但一直被押後至更合適的時間。美國白宮一名官員周一表示，耶倫是否前往中國尚未確認，而拜登的行政命令內容也尚未確定，暫未有發布時間表。拜登政府近兩年一直研究為美國對華投資頒布行政命令，內容可能涉及半導體、人工智能（AI）和量子電腦等領域。

爭取財長耶倫下月初訪華

彭博社引述知情人士稱，最近數周，該行政命令的起草工作已有所加快，最終細節仍在敲定，目標是最早在7月底發布，不過時間可能會延至8月。美國白宮在5月舉行的七國集團（G7）峰會，已向盟友闡述相關對華政策，獲盟友廣泛認可。

一如往常做法，美方在推動兩國高層官員接觸之際，仍會在經貿、科技等領域加強對中方施壓。耶倫4月闡述對華政策時就表明，會毫不猶豫的捍衛美國切身利益，即使所採取的有針對性措施，可能在經濟方面產生影響。中國則往往視美方行為挑釁。美國總統拜登上周曾形容中國國家主席習近平為「獨裁者」，並拒絕收回言論，但他仍然期望在不久將來與習近平會面，日期未定。

（綜合報道）

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