moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

彭博：華府下月底頒行政命令 或中止對華部分投資

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，美國拜登政府準備最快於7月底完成一項行政命令，監管並可能中止美國對華的某些投資，另爭取財長耶倫下月初訪華，尋求與中國國務院副總理何立峰就經濟問題進行首次會談。

彭博社的消息指出，耶倫訪問北京之行計劃已久，但一直被押後至更合適的時間。美國白宮一名官員周一表示，耶倫是否前往中國尚未確認，而拜登的行政命令內容也尚未確定，暫未有發布時間表。拜登政府近兩年一直研究為美國對華投資頒布行政命令，內容可能涉及半導體、人工智能（AI）和量子電腦等領域。

爭取財長耶倫下月初訪華

彭博社引述知情人士稱，最近數周，該行政命令的起草工作已有所加快，最終細節仍在敲定，目標是最早在7月底發布，不過時間可能會延至8月。美國白宮在5月舉行的七國集團（G7）峰會，已向盟友闡述相關對華政策，獲盟友廣泛認可。

一如往常做法，美方在推動兩國高層官員接觸之際，仍會在經貿、科技等領域加強對中方施壓。耶倫4月闡述對華政策時就表明，會毫不猶豫的捍衛美國切身利益，即使所採取的有針對性措施，可能在經濟方面產生影響。中國則往往視美方行為挑釁。美國總統拜登上周曾形容中國國家主席習近平為「獨裁者」，並拒絕收回言論，但他仍然期望在不久將來與習近平會面，日期未定。

（綜合報道）

[國際金融]