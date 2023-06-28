耐用品訂單意外增 反映美企續投資

美國5月核心資本貨物訂單價值（不包括飛機和軍用設備的投資指標）按月增長 0.7%，分析師原預期按月持平，反映美國經濟的顯著韌力。此外，受惠於二手樓市場庫存有限，美國5月新屋銷售按月急升12.2%，是去年8月以來最大升幅。經濟數據比預期好，美股三大指數早段止跌回升，道指升逾百點。日圓繼續反彈乏力，兌每美元昨晚跌穿144，為7個月新低。

雖然美國數據比預期好，匯豐投資管理的年中展望指出，雖然迄今部分經濟領域仍保持彈性，但風險平衡反映「目前衰退的風險很高」，預期美國第四季經濟下行，隨後是經濟萎縮之年，而歐洲將在明年陷入衰退。

拉加德預告7月或續加息

歐洲央行行長拉加德昨在歐洲央行論壇強調，歐元區通脹仍過高，尚未能宣布遏抑通脹取得勝利，預告7月仍可能繼續加息。國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）也在歐洲央行的論壇表示，各國央行必須接受「令人不安的事實」，就是它們可能不得不在更長的時期，容忍高於2%的通脹，以避免陷入金融危機。她指出，很多歐洲政府的高債務水平，使它們容易受到金融危機的影響，這可能導致解決金融脆弱性的需要，可能優先於實現通脹目標。不過她同時強調，若面臨通脹根深蒂固的風險，央行須採取強而有力的措施應對。

（綜合報道）

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