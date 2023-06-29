大灣區GBA專題：申領內地居住證 享租樓駕車便利

明報記者 龍彩霞

大灣區為香港居民提供生活和發展新空間。由於內地有不少初創孵化器，吸引不少香港中小企老闆北上，而其子女教育也是考慮因素之一。假設常駐深圳，可以申請深圳居住證，而子女在深圳就學便可享用當地福利，例如持證人可以為同住未成年子女申請接受義務教育，為同住未成年子女申請幼兒園兒童健康成長補貼；同住未成年子女可參加高中階段學校招生考試、普通高等學校招生考試。

深圳享戶籍駕照待遇

此外，港人擁居住證便可享受與深圳戶籍同等待遇的車輛入戶及駕照辦理、年審政策。車牌搖號方面，非深戶參與粵B車牌搖號需兩年社保和有效深圳特區居住證。

至於老人優待，65歲以上老人可憑居住證辦理深圳市老人優待證並享受每年免費體檢。持證人亦可以購買深圳市五險一金（養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險及住房公積金），同住未成年子女參加深圳市社會保險，亦享受相關待遇。持有居住證的港人可以享受與深圳居民同等待遇的保險賠付，賠付比例高。看病就醫方面，免費享受國家規定的計劃生育相關檢查及子女計劃基礎疫苗接種。

可申公共租賃住房或租房補貼

另外，按照深圳市府有關規定並符合相應條件，持證人可以享受公共租賃住房的有關權益，辦理長期房屋租賃手續，並可申請公共租賃住房，或者申請租房補貼。而持有深圳居住證人士，亦可享受免費公共就業服務、政府提供的各類免費培訓及參加深圳市的專業技術職務任職資格評定或者職業（執業）資格考試、登記等，同時亦可申請就業輔導培訓、申請職業技能培訓補貼和職業技能鑑定補貼。香港人首次申請領取居住證，免收證件工本費，至於換領、補領居住證，則須繳納證件工本費，以中山為例，續證費用為20元人民幣。

往最常住城市辦理 需時20工作天

據了解，現時在內地辦理居住證非常方便，首先要確定自己想拿哪一個城市的居住證。因為居住證只能在一個城市取得，所以建議大家應根據自己最常居住的城市做選擇。目前居住證辦證中心非常多，只要帶齊所需證件，20個工作天就能取得證件。例如按東莞市公布，只要港澳台居民年滿18歲、在東莞已領取居住證且個人名下在東莞無住房，可以在當地購買一套新建商品住房。

若持有深圳居住證，凡在深圳市居住的年滿60歲長者，包括港澳居民，只要持有身分證或港澳台居民居住證，可享用敬老優惠待遇，包括免費坐地鐵、巴士，又能免費進入全市公園和公共文化場所。若持有廣州居住證，港澳居民在南沙區範圍內購買商品房，可享受與廣州市戶籍居民同等待遇。有不少人誤解，以為必須購買物業才能申請居住證，其實租樓也能夠申請居住證。若長期在一家酒店居住，亦可以向酒店提出需要一份證明，這份證明同樣具有效力。

[活在灣區]