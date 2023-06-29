moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

太古304億售美可樂業務 派特別息 每手4060元 負債率跌至11.6%

【明報專訊】太古A（0019）及B（0087）（下稱太古）宣布，出售美國太古可口可樂業務予母公司英國太古，現金代價39億美元，相當於304億港元。太古又承諾於交易後將派發特別息共117億元，A股為每股8.12元；B股為每股1.624元，相當於A、B股每手都可收息4060元。而按英國太古目前持有太古A、B股共持股約59.78%左右計算，預料英國太古可取回近70.59億元。因此英國太古收購美國太古可口可樂業務實際成本，變相降至233.41億元。

明報記者 陳偉燊、方楚茵

根據太古今次出售美國太古可口可樂的交易，料於今年11月30日或之前達成先決條件後5日內完成。是次收購相當於太古美國可口可樂去年EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）12.4倍，按今年5月底止的公司帳面值76億元計，收購代價市帳率達4倍。太古預期，完成交易後將錄得出售收益約228億元，並令資本淨負債比率由18%降至11.6%，現金利息倍數由6倍增至7.3倍，流動負債淨值「一筆勾銷」。翻查太古2022年底止年度報告顯示，該集團重現流動負債淨值7.93億元。

訂立管理協議

年費1.17億加5%溢價

太古完成交易後，太古及旗下太古可口可樂、英國太古及美國太古可口可樂，訂立管理服務協議，美國太古可口可樂將向太古可口可樂支付年度管理費，定價為1.17億元另加5%溢價，並每年根據香港當時的消費物價通脹率向上調整，以及美國太古可口可樂在該財政年度的除息稅前經常性收益的6%。管理服務協議由交割日起計13年，此後除非根據該協議的條款提前終止，否則每次可重續10年。

太古近年因應航空生意滑落，太古可口可樂成為繼地產業務之後的第二大盈利來源。自2017年太古可口可樂裝瓶業務先後完成購入美國華盛頓州、俄勒岡州與愛達荷州可口可樂專營區，及同時購入內地8個省市的可口可樂專營權，一躍成為可口可樂公司全球銷量第五大的裝瓶伙伴之後，太古可口可樂到2020年度盈利突破20億元大關。

近年航空生意滑落

可樂成太古第二大盈利來源

到2022年度太古可口可樂進一步壯大，劍指越南及柬埔寨（見表1）。在壯大太古可口可樂的生意版圖同時，太古及太古地產在過去8年持續出售資產套現，主要以香港地產項目為主，並且因為持貨期久，增值能力較高，單是出售太古城中心第一、三、四座，便套現248.45億元，不過論金額之高，仍不及今次出售美國可口可樂業務（見表2）。

過去8年持續出售港地產項目

至於英國太古，本身業務橫跨六大洲，單是在美國多項業務投資，所用資本額便達32.22億美元（252.32港億元），連同原屬太古在港上市公司的美國太古可口可樂、邁亞密的地產及航空運作之外，尚經營冷藏庫及飲料供應鏈。