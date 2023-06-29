系內存資金需求 去年公布千億投資中港

據太古地產去年3月公布的1000億元投資計劃，資金配置目標為300億元用於香港項目、500億元投放於中國內地，以及200億元投放於住宅買賣項目。及至2023年3月7日，太古已承擔約390億元的規劃投資金額，當中170億元投放於中國內地、110億元投放於香港，以及110億元用於住宅買賣項目。

地產估值低迷 轉向「撈底」

隨着疫情漸漸遠去，地產估值依然低迷之際，集團的大方向似乎轉向地產「撈底」，包括去年在港成功統一鰂魚涌仁孚工業大廈業權，近日又再成功統一鄰近的華廈工業大廈業權；去年又增持東薈城6.67%權益；同年又以19.6億元奪灣仔「限呎」住宅官地等，都符合其千億投資大計方向。

太古的行動，更粉碎了太古撤資一說。事關以往太古在市好時曾多次賣產，包括2018年以150億元出售太古城中心第三座部分樓面及第四座全幢；2020年以近98.45億元出售太古城中心第一座、40年來首度拆售太古城車位；近日亦減價三成出售太古城車位等，行動惹來撤資疑雲。