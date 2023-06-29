新世界系不斷重組 新百貨成尋寶對象

富瑞：缺乏新創建盈利 新世界存挑戰

單憑新世界及新創建周二刋發公告，周企出價每股9.15元，總代價最多近355億元，向新世界收購新創建60.88%股權連購股權。由於今次周企出手，觸及新創建逾30%股權，觸發啟動全面收購，因此周企按例需出同一價錢收購新世界持股以外的新創建街貨，致要提出自願全面現金要約。

私有化新創建非周企目標

翻查彭博統計紀錄顯示，新創建過往一年在9.15元要約價或以下成交的股數才約5.2億股，相當於該股已發行股本線13%左右，撇除有投資者在過程中再轉手的因素，換言之，就算該等較有可能接受出價的持份者全數接受要約，亦不足以導致周企收貨超過75%而令公眾持股量不足而需停牌；同時，周企亦未有在公告內言明要積極私有化新創建，因此一般預期，新創建的上市地位可保，私有化新創建亦非周企目的。

此外，即使新世界在出售新創建這項重大交易，能夠獲股東支持，並且獲得周企提供資金「加持」，短期內不用為班資降債而頭痛，但因為新世界手上未來再沒有新創建提供的穩定股息及現金流，變成只能靠手上的收租組合及酒店的經常性收益支持。新世界即使提供特別息每股1.59元作「甜頭」，也引起大行如摩根士丹利及富瑞關注到，該股失去了新創建的經常性收益支持。

新世界及新創建股價在事隔一日，昨日最終雙雙下跌，分別跌1.01%及0.23%。反之在市場內「尋寶」的短線投資者，將目標轉向尚未有消息或重組傳聞跟進的新百貨，該股股價及成交量更連日上升，昨日單日大升7.6%，成交股數達88.62萬股。新世界的高債，引起周企是次出手，為該系後續的重組及財務安排掀起序幕，務必引來投資者重新注視。

明報記者 陳偉燊