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73億北水淨流入港股 三周最多

標籤：經濟

【明報專訊】各國央行領袖聚首葡萄牙出席歐央行論壇，市場關注各央行言論，加上等待7、8月中央政治局會議有否大規模刺激方案出台，昨日港股反覆偏軟，全日牛皮窄幅波動，恒指收市微升23點，收報19,172點，大市成交減少至不足800億元。但北水轉流入創近三周最多，南水則流出創近一個月最多。分析指，大市仍受制於19,500點的好淡分水線，恒指未站穩前不宜追貨入市。

分析：恒指重上19500前不宜追貨

美股隔晚三大指數反彈，但美國據報擬對中國實施人工智能（AI）晶片出口限制，令恒指低開48點後跌幅一度擴大，跌至近19,000點有買盤支持，惟受制20天線，收市僅升23點或0.12%；國指收報6521點，升16點；科指升29點，收報4001點。北水淨流入73.09億元，是6月5日吸資108.85億元後最多，盈富（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）共獲50.8億元淨入，佔總額近七成；南水北上合計淨流出40.72億元人民幣，是5月25日後最多。

科技股個別發展，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）皆跌逾1%，美團（3690）升0.7%，商湯（0020）升0.9%，百度（9888）升1.1%。新能源車股做好，小鵬（9868）推兩款車主攻歐洲市場，股價急升11%，蔚來（9866）、理想（2015）跟升7%及2%，比亞迪（1211）微跌0.2%。申洲（2313）升2.5%，為表現最佳藍籌，表現最差藍籌是中生製藥（1177），全日跌2.6%。聯通（0762）遭北水淨沽1.94億元，股價錄七連跌，昨跌2.2%至3個月低位。

第一上海首席策略師葉尚志認為，大市成交進一步縮減至不足800億元，顯示資金仍處於謹慎觀望狀態，未敢貿然入市，美聯儲官員近日發表偏鷹的言論，都重燃了市場對於美國後續進一步加息的憂慮。走勢上，恒指未能進一步站回到19,500點以上之前，後市可能有調整傾向，所以在未見恒指站上19,500點水平之前，不宜追貨入市，現維持對港股第三季正面睇法。