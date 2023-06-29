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花旗降恒指年底目標價 匯豐料上證潛在升幅10%

標籤：經濟

【明報專訊】半年結在即，多家券商調整對本港和內地股市年底預測目標，惟新的預測目標普遍較現水平仍有逾一成潛在升幅，當中花旗降低今年底恒指目標價，由24,000點降至22,000點，昨日收市計，仍有近15%的潛在升幅，而匯豐則調低上證指數今年目標至3500點，有近10%潛在升幅。

花旗看好A股多於H股

花旗提到，受累內地經濟疲弱，人民幣兌美元持續弱勢，加上中美關係仍然緊張，預期恒指在下半年僅在區間內波動，將恒指年底目標由24,000點降至22,000點，即較現水平仍有約15%上升空間，明年上半年目標則為23,000點。該行將內地今年經濟增長預測由6.1%調低至5.5%，稱內地已展開新一輪政策寬鬆，估計中央將會推出更多刺激經濟措施，看好A股多於H股，睇滬深300指數今年底目標為4550點，明年上半年目標為4800點。MSCI中國指數今年底目標為72點，潛在升幅逾15%，明年上半年目標為75點，看好消費、互聯網、交通和科技行業。

匯豐環球研究表示，之前預期市場受基本面帶動的預測未有出現，但預料可在第四季發生。此外，隨着聯儲局有機會結束加息，中央推出支持性政策以及股價回落，相信優質增長股將引領市場上漲，將上證指數和滬深300指數今年底目標分別下調2.8%和6.5%，上證綜指今年底目標由3600點下調至3500點；滬深300指數目標由4600點下調至4300點，潛在升幅分別是9.7%及12%。

瑞銀同樣看好A股多於H股，該行亦將年底MSCI中國指數目標下調至72點，原因經濟復蘇慢過預期，將企業盈利增長預測由20%調低至15%，該行認為政策刺激是下半年市場最大的搖擺因素，但認為整體投資者的預期並不高。

此外，渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，香港和內地股市需要內地有大型經濟刺激出台催化，提振市場信心，目前恒指技術走勢疲弱，若沒有重大市場刺激措施，將在18,000點至20,000點區間上落，不過若7月底政治局會議出台大型刺激政策，可推高市盈率10%，恒指可提升至20,000點至23,000點水平。

恒生投資管理投資總監薛永輝則認為，目前通脹水平仍然處於高位，料聯儲局仍有一至兩次加息機會，並維持高息水平，至明年前不會減息。偏弱的港股目前未有大的推動力，料恒指市盈率約8至9倍見底。彭博數據顯示，恒指現市盈率約9.4倍。