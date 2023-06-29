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新股市場轉旺 5公司遞表申上市 內地藥企科倫博泰今招股 一手7353元入場

【明報專訊】臨近半年結新股市場再度活躍，周二及周三已有5家公司遞表申請在港招股，包括AI科技公司英矽智能、雲知聲，以及多次遭中證監查詢的珠海萬達商業管理等。另外，內地醫藥企業科倫藥業（深：002422）旗下科倫博泰（6990）今日起至7月4日招股，集資最多16.3億元，並於7月11日掛牌。而藥師幫（9885）昨日掛牌，股價為近期首日表現最好的新股，升5.5%。

明報記者 鄺海盈

藥師幫首日掛牌升5.5% 近期表現最好新股

科倫博泰擬發售2244.6萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎60.6元至72.8元，以每手100股計，一手入場費7353.42元。高盛及中信証券為聯席保薦人。是次上市引入5名基石投資者，合共認購6728.4萬美元股份，佔發售股份逾三成。科倫博泰總經理葛均友稱，集團商業化能力得益於控股股東科倫藥業的中國市場，以及第二大股東默沙東在全球市場的地位及能力。目前集團授權默沙東於全球市場，以及臨牀、市場的開發。另慧居科技（2481）昨日起至7月3日招股，招股價介乎3至4.2元，集資最多3.17億，7月10日掛牌。

來凱醫藥今掛牌 昨在輝立暗盤曾升三成

來凱醫藥（2105）今日掛牌，股份定價12.41元；香港部分超購4.8倍，一手中籤率22.31%，認購5手穩獲一手。昨日暗盤交易表現不俗，富途暗盤收報13.2元，較招股價高6.3%，未計手續費，一手賺395元。輝立暗盤曾高見16元，一度升近三成，收報13.14元，較招股價高6%，一手賺365元。

此外，據聯交所資料，本地傳媒《新假期》、《GOtrip》等母企新傳企劃已通過上市聆訊，英皇企業融資及力高企業融資為新傳企劃聯席保薦人。英皇國際（0163）主要股東楊受成於上市前持有新傳企劃約70%股權。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，雖然昨日有新股藥師幫上市錄得升幅，但因為大市不就，不足以吸引投資者參與認購新股。他又稱，新股結算周期較長，加上美國加息因素影響，孖展認購的息率又高企在4厘甚至5厘以上，有意認購新股者用現金申請中籤機會其實已經夠高，均導致用孖展抽新股的熱潮不再。