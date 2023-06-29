moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港交所：10月啟用IPO結算平台FINI

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）宣布，計劃於今年10月啟用全新的首次公開招股結算平台FINI。FINI啟用後，將新股定價與股份開始交易之間的時間由5個營業日（T+5）大幅縮短至兩個營業日（T+2）。

港交所行政總裁歐冠昇表示，很高興能夠落實這項對新股結算的重要市場改革。通過對現行IPO的結算流程進行數碼化和現代化改革，FINI簡化了整個流程，不僅提升市場效率，也增加香港首次公開招股市場的競爭力和吸引力。

待市場準備就緒後，FINI的正式推出日期將於啟用數星期前另行公布。港交所昨同時公布經證監會批准的《上市規則》、《香港結算規則》及《香港結算運作程序》相關修訂，全部將於FINI正式啟用時生效。

將模擬以平台互動 處理IPO各程序

港交所已在本月中完成FINI外部用戶測試，下一步將分別於7月和8月安排市場實習及市場演習，模擬市場利用FINI平台進行互動及處理首次公開招股結算的各項程序，為市場在10月全面轉用FINI平台進行最後準備工作。

FINI以雲端平台架設，首次公開招股中的保薦人、包銷商、法律顧問、銀行、結算所參與者、股份過戶登記處及監管機構等不同持份者，將能夠以電子化方式合作，以及履行各自在有關首次公開招股中的職責。同時，新平台也將引入全新的公開招股資金預付模式，有助減少超額認購新股所凍結的資金。