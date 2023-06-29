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中間價未明顯偏強 人幣見7個月低

【明報專訊】人行昨日公布人民幣中間價報7.2101，與市場預期報價僅偏強4點子（1元等於1萬點子），較周一和周二偏強數十至百餘點子大為減少，似乎沒有發出支持人民幣匯率的信號，加上外電引述交易員稱，國有大行未有如周二約下午4時半紀錄官方收盤價時大量沽出美元，拖累人民幣傍晚加快下跌，離岸價晚上跌近7.27水平，最低見7.2691下跌432點子，挑戰7個半月低位。

截至晚上9時，離岸人民幣報7.2643，下跌384點子，在岸價失守7.24報7.2476，下跌280點子，皆為7個月以來低位。彭博指出，人民幣流動性寬鬆，令本周內地銀行間短期美元和人民幣短期融資息差擴大，昨日美元隔夜拆息較同期人民幣回購利率高逾0.4厘，繼續刷新歷史高位，對美元好倉更有利。

離岸價晚上跌近7.27水平

不過，渣打香港投資策略主管梁振輝表示，美元受惠加息升值，非美元貨幣上半年皆有不同程度回落，人民幣年初至今下跌4%不算太大，中間價近日保持穩定，不預期後市大跌。隨着市場對美國減息預期升溫帶動美元回落，加上內地推出振興經濟政策為人民幣帶來額外支持，估計未來3個月離岸人民幣可回到7.2，未來12個月升至7.08。

另一方面，距半年結尚餘兩日，企業大多完成資金準備，與樓按利率相關的1個月港元拆息報4.94589厘，連續第5日回落，昨跌2.94點子（1厘等於100點子），與銀行資金成本相關的3個月拆息則跌2.2點子報4.97071厘。1個月港元拆息回落後，低於美元有抵押隔夜融資率（SOFR）1個月參考利率擴大至0.16厘，港匯下午曾跌至7.8344，較月中高位7.813水平已有明顯回升。

本月中全線拆息曾升穿5.1厘水平，花旗報告指出，港元拆息早前飈升，是受銀行體系總餘額較低，以及近日股市活動增加帶動孖展貸款回升，預期至今年底3個月港元拆息將升至5.5厘，即超越金融海嘯前高位，創2001年初以來高位。