ISSB發布可持續披露準則 港將逐步接軌

由本港證監會、金管局共同領導的綠色和可持續金融跨機構督導小組（督導小組）昨天歡迎該準則發布，並指香港的相關機構會考慮以循序漸進的方式，將本地的相關要求與這個全球基準接軌。

港督導小組：樂見設寬免安排

ISSB周二指出，這套準則讓全球金融市場在可持續發展披露方面進入新時代，這是首次設計一套共同語言，讓各公司披露氣候相關的風險與機會。ISSB的準則除了分12個行業大類別列出披露要求外，同時公布了氣候相關披露標準。該套準則亦是從IFRS國計會計標準的概念上發展，全球已有140個國家及地區使用IFRS會計準則。

督導小組在新聞稿中指樂見ISSB準則中設有寬免安排，讓各司法管轄區能夠分階段逐步落實有關規定。

國際財務報告準則基金會（IFRS Foundation）今年6月19日在北京成立ISSB辦事處，以擴大其於亞洲區的據點。督導小組期待與ISSB就香港可持續匯報的路徑密切交流，並在培訓方面合作。督導小組將與市場參與者及持份者保持密切溝通，冀能就金融服務業各界別制訂並實施世界級的監管措施，促使香港把握氣候及可持續發展帶來的相關機遇。

聯交所諮詢期7月14日結束

聯交所今年4月公布香港上市公司適用的新氣候相關匯報規定的公眾諮詢文件，參考了ISSB早前公布的準則意見稿，諮詢期將於7月14日結束。