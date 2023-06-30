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港元隔夜拆息見5.5厘 逾17年新高 分析：美息高企港銀結餘低 短息波動增

標籤：經濟

【明報專訊】今日企業進行半年結，提升對港元資金需求，目前本港銀行體系總結餘不足450億元，加上近日新股發行上升，帶動最為波動的隔夜港元拆息，較周三（28日）抽升55.38點子（1厘等於100點子）至5.5厘，見2006年1月以來最高。不過與樓按相關的1個月拆息，及與銀行資金成本關係較大的3個月拆息，則在半年結到臨前繼續回落。

明報記者 歐陽偉昉

短期拆息昨日上升，1周拆息升24.76點子至5.3946厘，不過1個月拆息微跌0.83點子，連跌第6日報4.9375厘，3個月拆息跌0.44點子至4.9663厘，12個月拆息微升0.07點子至5.0807厘。隔晚聯儲局主席鮑威爾表示不排除連續上調利率，推動美息上升吸引套息交易，港匯昨跌32點子（1元等於1萬點子）至7.8362。

本港銀行體系總結餘下降，帶動銀行間流動性偏緊，隔夜拆息曾在本月16日和19日累升119點子。金管局總裁余偉文早前撰文指出，銀行體系總結餘縮減，港元拆息對於港元資金需求變化敏感度有所增加，因而出現較顯著的波動。參考以往經驗，港元拆息一般在季節因素過後回穩，不過港息逐步爬升，往後一段時間可能仍會處於較高水平。

富瑞料港銀下月上調最優惠利率

今年以來本港主要銀行最優惠利率上調0.125厘，沒有完全跟隨聯邦基金利率0.75厘的加幅，目前市場預期聯儲局7月有82%機率加息0.25厘，投行富瑞發表報告，隨着銀行競爭存款再次加劇，以及港元拆息上升超過5厘，該行預計港銀會在下月上調最優惠利率。該行預期今年餘下時間本港樓價將基本穩定，全年計算有單位數上升。

此外，金管局公布第二季季報，在加息環境下，今年首季本港零售銀行淨息差為1.56%，較上季擴大0.25個百分點，較去年同期美國尚未加息前，按年上升0.58個百分點。本港零售銀行首季淨利息收入按年上升58.6%，貸款減值撥備按年下降55.7%，以及持有作交易的投資收入按年上升2.93倍，帶動首季本港零售銀行的除稅前經營溢利，按年大升1.41倍。

資產質素方面，金管局指首季轉差但仍然維持健康，截至今年首季末，銀行體系特定分類貸款比率為1.45%，較上一季微升0.07個百分點，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率上升0.04個百分點至2.25%。