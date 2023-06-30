moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

本周入表申上市新股 增至11隻

標籤：經濟

【明報專訊】6月底前IPO遞表申請紛至沓來，周三晚起再有最少5隻新股入表，令本周以來向聯交所入表的新股增至11隻。英皇（0163）分拆數碼媒體新傳企劃（1284）今日招股，擬發售1.5億股，集資最多1.38億元。另昨日上市的來凱醫藥（2105）升逾兩成，為第二季表現最佳新股，惟周三首掛的藥師幫（9885）翌日跌逾5%穿招股價。新入表的新股包括百望股份、七牛智能兩家內地雲業務企業，兩公司主要股東均見阿里巴巴（9988）身影，另外還有加立生物科技、廣東壹健康及中國水務（0855）分拆的銀龍供水。

新傳企劃今招股 4646元入場

傳媒股新傳企劃由今日（30日）至7月5日招股，香港公開發售1500萬股，招股價以0.84元至0.92元，以每手5000股計，一手入場費4646.39元。股份於7月17日掛牌；英皇企業融資及力高企業融資為聯席保薦人。集團收入由2020年的2.12億元增加至2021年的2.45億元，2022年回落至2.41億元。淨利潤由2020年的4120萬元增加至2021年的4240萬元，2022年增加至4360萬元。另外，現正招股的科倫博泰（6990）首日孖展未足額，截至昨晚9時，孖展暫錄1622萬元，以公開集資1.63億元計，暫未足額認購。慧居科技（2481）次日孖展錄4326萬元，以公開集資3175萬元計，錄1.36倍申購。

內地茶飲店古茗擬來港上市。外電報道，古茗擬集資約3億美元（約23.4億港元），預期於明年初上市，高盛及瑞銀安排在港上市事宜。古茗對上市傳聞不予置評。據悉，美團（3690）旗下投資公司美團龍珠曾在2020年參與戰略融資，惟去年已退出股東席位。