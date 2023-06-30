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騰訊網易用AI阻未成年人沉迷打機 暑假限周五至日每晚1小時 合計26小時

【明報專訊】暑假將至，騰訊（0700）、網易（9999）、米哈遊（miHoYo）等內地遊戲公司昨日集體公布「關於暑期未成年人遊戲限玩的通知」，結合相關要求與實際放假安排後，未成年用戶只可在7月1日至8月31日期間，每周五至周日晚上8時至9時期間登錄遊戲，即整個暑假未成年人合計只能打機26個小時。騰訊及網易更稱會利用AI防範未成年玩家沉迷打機。

明報記者 蕭嘉聰

手遊股昨普遍受壓，騰訊昨收市報333.6元，跌0.77%；網易收報152.6元，跌0.13%；IGG（0799）及中手游（0302）亦分別跌3.6%及1.1%。

騰訊遊戲：採人臉識別驗證進行攔截

騰訊遊戲表示針對未成年人冒用遊戲帳戶問題，將率先加碼採用人臉識別驗證進行攔截，並以AI機器學習等技術判定疑似未成年帳戶，拒絕或未通過驗證用戶將被納入防沉迷監管。

無獨有偶，網易遊戲亦宣布將推出「網易AI巡邏員」，其基於深度學習大模型開發，以提高未成年風險行為識別準確率。網易表示，AI巡邏員具備AI識別未成年保護系統、干預未成年玩家不理性消費模型、監控與打擊體系等多項技術。同時，AI巡邏員過去每月已過濾逾7300萬個不良及有害信息，暑假期間將會24小時巡邏，透過AI及大數據模型，提前預測疑似未成年玩家的不理性消費。

網易遊戲：推「AI巡邏員」提高識別率

內地政府一直嚴格監管遊戲行業，國家新聞出版署2021年8月底發布《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》以加強限制未成年人網絡遊戲時間，所有遊戲商只可在周五至周日及法定節日，每日晚上8時至9時向未成年人提供遊戲服務。

除了限制未成年人打機時長，遊戲版號審批亦是當局加強監管的其中一個方式。翻查資料，國家新聞出版署於2021年7月至2022年3月一直未曾批出版號，凍結多月後至4月才重批版號，共45款遊戲獲得版號。現時內地遊戲版號審批已復常，以今年5月為例，共有86款國產遊戲獲批版號，包括網易旗下的《七日世界》及騰訊旗下的《王牌戰士2》。