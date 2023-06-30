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台壹蘋傳獲私募基金1億美元洽購

標籤：經濟

【明報專訊】原屬已除牌的壹傳媒兼前身為台灣蘋果新聞網，現改稱壹蘋集團或壹蘋新聞網，在去年獲商人潘杰賢收購其業務資產及相關人員後，事隔近一年再醞釀賣盤。據接近壹蘋新聞網消息指出，壹蘋已獲國際私募基金洽購，商討的交易作價近1億美元，料將7月底或之前完成交易。消息指擬入主壹蘋集團的私募基金在美國營運。

台蘋自去年易手予潘杰賢之後，除了沒有接收原營運公司之外，只接手營運員工及相關業務資產，現時約有200名員工。在過去9個月至1年，潘氏已出資3000萬至4000萬美元供壹蘋業務營運，另再出資收購最少兩間社交媒體公司。一般預期今次潘杰賢售壹蘋股權及管理權，料可獲輕微利潤。至於市傳香港商人黃浩擬參與收購台蘋，消息指由於種種原因而未能成事，因此黄浩在壹蘋股權轉售，並沒有任何角色參與。

潘杰賢去年入主 是次易手料獲微利

據消息人士稱，壹蘋改以現有名稱營運，原有台蘋員工在去年全數留下，繼續運作至今，並保持線上經營，提供的內容不限於新聞，亦包括群組及類似Spotify的音樂串流平台。

本報記者曾經致電台灣壹蘋新聞網CEO吳玉愛作進一步查詢及求證，吳玉愛僅回應：「我不是發言人，不能回答，有新的消息時再回應。」

資料顯示，台灣蘋果新聞網於去年9月1日改名為壹蘋新聞網，並組成壹蘋集團營運至今。去年中市場已有傳言，包括黃浩及潘杰賢在內的投資者，擬洽購蘋果新聞網，傳聞中的出價3億元新台幣，折合約7900萬港元。但是其後傳出收購價應為15億元新台幣，折約3.99億港元。壹傳媒去年6月14日透過清盤人發公告指出，有關傳聞的報道不準確，並聲稱沒有授權出售資產，及會調查跟進。直到去年8月30日潘杰賢在台灣舉行記者會，成立壹蘋新聞網，並聘用大部分台蘋員工。壹傳媒在緊接的9月22日刊發公告指出，已安排台灣會計師事務所調查台灣業務有關事宜，之後該集團沒有再就台蘋的動向多作披露，並最終在今年1月12日除牌。