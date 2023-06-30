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高盛：太古未來數月或啟動新一輪回購

標籤：經濟

【明報專訊】太古A（0019）及B（0087）（下稱太古）宣布以304億元代價出售美國太古可口可樂業務予母公司英國太古，兼承諾派發117億元特別息，券商普遍認為有助改善太古資產負債表，其中高盛料未來數月太古將啟動新一輪回購，消息刺激昨天太古逆市做好，收市太古A股升4.4%，太古B股更升6.7%。

估值吸引 維持「買入」評級

高盛稱太古出售可口可樂業務後獲利近228億元，將一半用作派發特別息，符太古過去50%至60%派息政策，並引述管理層在電話會議上表示打算將剩餘凈收益用於經營資金，以及尋找物業和醫療投資項目潛在投資機會，集團將保留在中國內地、香港、台灣、柬埔寨和越南的可口可樂特許經營權。該行估計未來數月太古將會啟動新一輪回購，認為太古作為控股公司的資產值折讓達40%，估值吸引，維持「買入」評級。

美銀證券認為，太古出售可口可樂業務後擬派特別息117億元有助於釋放價值，但隨着出售完成，集團的盈利將更為偏向房地產，這將令太古與旗下太古地產（1972）的區別變得更小，維持對太古的「中性」評級，目標價65元，該行更看好太古地產，認為估值更吸引，評級「買入」。評級機構標準普爾表示，出售美國可口可樂業務將降低太古的債務與EBITDA比率，從而可令其避免被降低債務評級的可能，標普稱，交易落實後，今年太古的債務與EBITDA比率將保持在4.5至4.6倍，其穩健的債務償付能力緩解了集團的槓桿壓力。