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FDIC：美銀行證券投資組合帳面蝕4萬億

【明報專訊】美國聯邦存款保險公司（FDIC）的數據顯示，截至第一季末，美國近4600家銀行的證券投資組合帳面虧損總額達5150億美元（約4萬億港元），當中五分之一的帳面虧損，來自美國資產值第二大的銀行美銀（美：BAC）。美銀的帳面虧損高於全行，源於其在3年前新冠疫情爆發後的超級寬鬆環境，在債券價格高企及息率低迷之際，將疫情期間客戶存入的6700億美元存款，大多押注於債券市場。在加息環境下，債價下跌，孳息率上升，令美銀的證券投資組合價值暴跌，首季帳面虧損超過千億美元。

1/5來自美銀 因押注債市

美銀的投資決定，有別於多數華爾街大行選擇增加現金投資。相比之下，美國資產值最大的銀行摩通（美：JPM）及第三大銀行富國（美：WFC），各在首季錄得約400億美元的未實現證券投資虧損，而第四大銀行花旗（美：C）的帳面損失為250億美元。

經紀公司Odeon Capital首席策略師Dick Bove表示，美銀表面上營運出色，但其實資產負債表一團糟。美銀已表示，沒有計劃出售這些證券，以避免帳面損失成為事實。美銀投資組合由高評級政府支持證券組成，只要持有至到期就可避免虧損。

不過由於新購買的債券收益率明顯較高，繼續持有收益率相對較低的證券，將限制美銀從客戶存款賺取的收入。今年以來，美銀股價已下跌15%，在大行當中表現較差。

（綜合報道）

[國際金融]