FDIC：美銀行證券投資組合帳面蝕4萬億

1/5來自美銀 因押注債市

美銀的投資決定，有別於多數華爾街大行選擇增加現金投資。相比之下，美國資產值最大的銀行摩通（美：JPM）及第三大銀行富國（美：WFC），各在首季錄得約400億美元的未實現證券投資虧損，而第四大銀行花旗（美：C）的帳面損失為250億美元。

經紀公司Odeon Capital首席策略師Dick Bove表示，美銀表面上營運出色，但其實資產負債表一團糟。美銀已表示，沒有計劃出售這些證券，以避免帳面損失成為事實。美銀投資組合由高評級政府支持證券組成，只要持有至到期就可避免虧損。

不過由於新購買的債券收益率明顯較高，繼續持有收益率相對較低的證券，將限制美銀從客戶存款賺取的收入。今年以來，美銀股價已下跌15%，在大行當中表現較差。

（綜合報道）

[國際金融]