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美首季GDP終值2% 遠超預期

【明報專訊】美國第一季GDP終值，按季折合成年率增長2%，遠高於第二次估值時的1.3%增幅。數據大幅上修，部分由於消費者支出上調的影響。雖然通脹居高不下，第一季的消費者支出按季升幅，仍上修至4.2%，是近兩年來最高水平，相比對上一次預估為增長3.8%。此外，第一季出口金額上修及進口金額下修，也為淨貿易貢獻率提高至0.58個百分點。此外，美國就業市場保持韌力。在截至6月24日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少2.6萬人，總數降至23.9萬人，低於分析師預期的26.5萬人。

美兩年期國債孳息率逼4.9厘

美國經濟以更快的速度擴張，加上就業市場持續穩健，反映美聯儲有條件繼續加息。美匯指數昨晚維持在103以上，日圓兌美元曾跌至144.9。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚曾逼近4.9厘。美國10年期國債孳息率曾升穿3.86厘。

美聯儲主席鮑威爾此前表明，今年可能至少仍要加息兩次。歐洲央行行長拉加德及英倫銀行行長貝利也表明，控制通脹方面仍有很長的路。這些鷹派言論都提振了債券孳息率，但美股3大指數午夜前維持升勢，道指升逾百點。標普500指數本月升幅可望達到5%，投資者押注美國經濟的韌力可支撐企業盈利，尤其是科技行業的利潤。

市場看好蘋果（美：AAPL）發展人工智能（AI）技術的潛力，近期市值逼近3萬億美元關口。 盛寶銀行股票和量化策略主管Peter Garnry稱，市場並不完全相信主要央行的加息預告，即使是鮑威爾的鷹派言論，也不足以削弱股市的情緒。

（綜合報道）

[國際金融]